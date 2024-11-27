Φωτεινή Πετρογιάννη: «Όταν είδα τον γιο μου, σοκαρίστηκα. Αισθάνομαι ευλογημένη»

Και πού αλλού θα έβγαινε πριν πάρει το εξιτήριο και επιστρέψει στο σπίτι με το παιδάκι της η Φωτεινή Πετρογιάννη από την εκπομπή που εργάζεται. Την έκπληξη της παρουσίας της κανόνισε με τον ίδιο τον παρουσιαστή, Γιώργο Λιάγκα και η σύνδεση έγινε απ’ ευθείας με το μαιευτήριο όπου βρίσκονται ακόμα η νέα μαμά και το μωρό.

«Κλαίω πολύ είναι η αλήθεια. Ήμουν που ήμουν ευαίσθητη, τώρα αποτελειώθηκα. Κατ’ αρχάς, με το που είδα το παιδί μόλις τελείωσε ο τοκετός, δε μπορούσα να σταματήσω. Γέννησα φυσιολογικά, 3.600 γραμμάρια γεννήθηκε. Παρά το γεγονός ότι το μωρό ήταν μεγάλο, ήρθε εύκολα και δεν ταλαιπωρηθήκαμε καθόλου. Το μαγικό χέρι του Θάνου Παράσχου και η δική μου προσπάθεια… Από εκείνη την ώρα που τον κοιτάζω, δεν πιστεύω ότι είναι δικός μας», είπε αρχικά η Φωτεινή Πετρογιάννη.

-Όταν τον είδες για πρώτη φορά και στον έδωσαν πώς αισθάνθηκες;

«Όταν μου έδωσε τον γιο μας ο μαιευτήρας, ήμουν γλυκά σοκαρισμένη. Ενώ το κουβαλάς 9 μήνες, έχεις όλα τα συναισθήματα, όταν το βλέπεις, καταλαβαίνεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζω ότι σε καμία άλλη στιγμή της εγκυμοσύνης δε μπορείς να καταλάβεις τι σε περιμένει με το που δεις το παιδί σου να έρχεται στον κόσμο. Γενικώς εγώ ήμουν πολύ ψύχραιμη στην εγκυμοσύνη, πολύ χαλαρή και όταν είδα τον γιο μου, σοκαρίστηκα. Νομίζω άρχισε κάτι που δεν ήξερα ότι το είχα μέσα μου.

Είναι μαγικό δεν μπορώ να το περιγράψω. Αισθάνομαι ευλογημένη. Το θέλαμε πάρα πολύ. Δεν ταλαιπωρηθήκαμε για να έρθει ο γιος μας για να είμαι δίκαιη. Ήμασταν πολύ τυχεροί, μας ήρθε πολύ όμορφα σε ένα πολύ καλό timing. Είμαι πολύ συγκινημένη και νιώθω ευλογημένη που τα καταφέραμε. Είμαι και κοντά στα 40, έχω αντιμετωπίσει γυναικολογικά θέματα όπου υπήρχε μεγάλος βαθμός δυσκολίας και αισθάνομαι πολύ ευλογημένη».

-Έχεις καταλάβει ότι από αύριο μπαίνεις σε μια άλλη φάση ζωής;

«Αποφάσισα χθες να είναι πολύ περισσότερο το μωρό εδώ, για να μπούμε σιγά σιγά. Νιώθω ασφαλής, έχω φοβίες αλλά θα το βρούμε. Έχω την τύχη ο Μιχάλης να έχει και δύο παιδιά και είναι έμπειρος και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ»

