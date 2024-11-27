Τα podcasts του ΣΚΑΪ είναι τώρα διαθέσιμα και μέσω Spotify και Apple podcasts για να τα ακούσετε στις διαδρομές σας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο αυτοκίνητο, τον ελεύθερο σας χρόνο ή την ώρα που γυμνάζεστε.

Το αφιέρωμα στη 28η Οκτωβρίου 1940 (7 επεισόδια)

Μια εμβληματική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, με θέμα το ιστορικό έπος του ’40 και τα γεγονότα που εξελίσσονται στον ευρωπαϊκό χώρο προ της έναρξης αλλά και κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Τη σειρά υπογράφει ο Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος συνομιλεί με σημαντικούς σύγχρονους ιστορικούς, αναλυτές και διεθνολόγους, όπως οι κ.κ.: Θάνος Βερέμης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Άγγελος Συρίγος, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνα Μπότσιου, Μαρίνα Πετράκη, Ιωάννης Παπαφλωράτος και Βαγγέλης Δρακόπουλος.

Η ιστορία των Ρως (3 επεισόδια)

Η ιστορία των Ρως εξετάζεται ως ένα διαρκές παλίμψηστο όπου διαφορετικοί πολιτισμοί και εξουσίες συνέθεσαν τη Ρωσία. Η κάθοδος των Βίκινγκς από τη Σκανδιναβία έφερε τους πολεμιστές σε επαφή με σλαβικά φύλα, ιδρύοντας οικισμούς που εξελίχθηκαν σε μεγάλα κέντρα όπως το Κίεβο και το Νόβγκοροντ. Ο Άρης Πορτοσάλτε συζητά με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

«Εδώ Πολυτεχνείο» (3 επεισόδια)

Ο Μίμης Ανδρουλάκης για πρώτη φορά, μπροστά σ' ένα μικρόφωνο αφηγείται λεπτομερώς την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μια κατάθεση ψυχής για τον ιστορικό Νοέμβριο του 1973. Μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας του, φωτίζει μοναδικά τις ημέρες εξέγερσης και αντίστασης στη Χούντα, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε.

Το ταξίδι της τροφής

Η ελληνική διατροφή στο πέρασμα των αιώνων. Από τους πρώτους, άγριους σπόρους, μέχρι το πιάτο μας σήμερα. Πότε παράγεται για πρώτη φορά, μια πρώτη μορφή τροφής; Τα όσπρια που τρώμε, τα φρούτα και οι ρίζες... του τσίπουρου. Πότε εμφανίζεται η ελιά, στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, και πότε γίνονται τα πρώτα μεγάλα τραπέζια... Πανεπιστημιακοί καθηγητές, συγγραφείς και ειδικοί της διατροφής συζητούν με τον Άρη Πορτοσάλτε.

