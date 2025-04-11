Κατερίνα Ζαρίφη: Όσα είπε για το τηλεοπτικό της μέλλον στο Mega

Κατερίνα Ζαρίφη βρέθηκε σε event και όπως πάντα ήταν πρόθυμη να μιλήσει στις κάμερες σχολιάζοντας την τηλεοπτική σεζόν και το δικό της τηλεοπτικό μέλλον.

«Η φετινή σεζόν είναι ακόμα χειρότερη από την περσινή. Νομίζω ότι ο κόσμος μάς βαράει ένα καμπανάκι μήπως να κινηθούμε λίγο πιο ψυχαγωγικά; Δεν εννοώ να πας στο Πλέζαντβιλ. Εννοώ ότι πρέπει να δώσουμε κάτι διαφορετικό» ανέφερε.

Όσο για το δικό της μέλλον φαίνεται ότι θα είναι στο Mega αλλά οι συζητήσεις θα αργήσουν διότι όπως προανήγγειλε το συμβόλαιό της λήγει τον Ιούλιο.

«Η συμφωνία μου είναι μέχρι 15 Ιουλίου στο Buongiorno και μετά θα κάνω τη συζήτηση για του χρόνου. Απλά νομίζω ότι θα γίνουν και κάποιες έξτρα κουβέντες και δεν εννοώ αν θα κάνω εγώ εκπομπή που θα ηγούμαι αλλά γενικότερα στο να κάνουμε και άλλα δημιουργικά πράγματα».

Να θυμίσουμε ότι η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός εντάχθηκε στην ομάδα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά μεσούσης της σεζόν ως ενισχυτική «ένεση», δύο φορές την εβδομάδα καθώς ήταν ελεύθερη άλλων τηλεοπτικών υποχρεώσεων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.