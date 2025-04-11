Είναι συναρπαστικά, έχουν απαράμιλλη ευφυΐα και μοναδική κοινωνικότητα. Είναι τα Mammals και έρχονται σε Α’ Τηλεοπτική Μετάδοση στον ΣΚΑΪ, από τη Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου, στις 21.00.

Ο Sir David Attenborough παρουσιάζει τον κόσμο των θηλαστικών όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί και μας αποκαλύπτει τα μυστικά της επιβίωσής τους και την απίστευτη ικανότητα προσαρμογής τους. Η σειρά ντοκιμαντέρ, παραγωγής BBC, παρουσιάζει πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θηλαστικά σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο και αποκαλύπτει πώς κατορθώνουν να τις ξεπεράσουν.

Το «Mammals» έκανε πρεμιέρα το 2024 και είναι παραγωγή του Τμήματος Φυσικής Ιστορίας των BBC Studios.Προηγήθηκε το Life of Mammals, που παρουσιάστηκε το 2022. Ο Sir David Attenborough, παρουσιαστής και φυσιοδίφης, έκανε τα γυρίσματα σε ηλικία άνω των 95 ετών και όταν έγινε η πρεμιέρα ήταν ήδη 98 ετών.

Η μουσική επένδυση του official trailer της σειράς είναι μία εκδοχή του επιτυχημένου τραγουδιού «Paradise» των Coldplay, συνυφασμένη με τη μουσική των «Mammals», που έχει γράψει ο συνθέτης Thomas Farnon και την ερμηνεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πόλης της Πράγας.

Τα γυρίσματα της σειράς έγιναν σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων: Σαχάρα, Σιγκαπούρη, Χιλή, Νέα Ζηλανδία, νησιά Σβάλμπαρντ στον Αρκτικό Ωκεανό, Καναδά, Κίνα, Βραζιλία, Μαδαγασκάρη, Ναμίμπια, Ζάμπια.

Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου, 21.00

The New Wild

Για εκατομμύρια χρόνια, τα θηλαστικά κατάφεραν να εξαπλωθούν σε κάθε γωνιά της γης και να αντεπεξέλθουν σε κάθε πρόκληση. Όμως στη σύγχρονη εποχή, ο πλανήτης αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ και αυτό οφείλεται σε ένα ξεχωριστό θηλαστικό: τον άνθρωπο. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση για την άγρια ζωή. Κάποια θηλαστικά έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν με μεγάλη επιτυχία, ενώ κάποια άλλα χρειάζονται τη βοήθειά μας. Όσο πιο κοντά μας αναγκάζονται να έρθουν τα θηλαστικά, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχουμε να τα γνωρίσουμε καλύτερα και να μάθουμε πώς να συμβιώνουμε μαζί τους.

Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου, 21.00

Water

Η ζωή στο νερό έχει τις δικές της προκλήσεις, όμως τα θηλαστικά έχουν καταφέρει να αντεπεξέλθουν σε αυτές με εντυπωσιακούς τρόπους. Από όλα τα θηλαστικά που ζουν σήμερα, μόνο το 2% είναι αποκλειστικά υδρόβια. Αυτή η τόσο ξεχωριστή κατηγορία ζώων χαρακτηρίζεται από την ευφυΐα και την εφευρετικότητά της και επιδεικνύει συμπεριφορές που μας εκπλήσσουν συνεχώς. Οι λίμνες, τα ποτάμια, οι θάλασσες και οι ωκεανοί του πλανήτη κρύβουν τα δικά τους μυστικά, και τα άγρια θηλαστικά τα ξέρουν πολύ καλύτερα ακόμα και από εμάς.

Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου, 21.00

Cold

Σ’ αυτό το επεισόδιο θα ταξιδέψουμε από πόλο σε πόλο στις πιο παγωμένες περιοχές του πλανήτη. Μπορεί το κρύο να κάνει τα πάντα πιο δύσκολα, όμως τα θηλαστικά τα καταφέρνουν παντού, είτε «φορώντας» την πιο χοντρή τους γούνα, είτε πέφτοντας σε χειμερία νάρκη, είτε αναπτύσσοντας άλλες πανέξυπνες στρατηγικές επιβίωσης. Όπως θα δούμε, τελειοποιώντας τις στρατηγικές επιβίωσης και αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους, τα θηλαστικά μπορούν να αντεπεξέλθουν στις πιο απίστευτες προκλήσεις.

Μεγάλη Πέμπτη 17 Απριλίου, 21.00

Heat

Ακροβατώντας στα απόλυτα όρια της αντοχής τους, τα θηλαστικά έχουν βρει τους πιο έξυπνους τρόπους να επιβιώνουν σε θερμοκρασίες τόσο υψηλές που θα ήταν θανατηφόρες για τον άνθρωπο. Σε αυτό το επεισόδιο, θα δούμε πώς ακριβώς τα καταφέρνουν. Καθώς η θερμοκρασία του πλανήτη συνεχίζει να αυξάνεται, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε από τα υπόλοιπα θηλαστικά τους τρόπους με τους οποίους καταφέρνουν να επιβιώνουν.

Μεγάλη Παρασκευή 18 Απριλίου, 21.20

Forest

Τα δάση φιλοξενούν σήμερα τα δύο τρίτα όλων των ειδών θηλαστικών του πλανήτη. Σε αυτό τον πολύπλοκο και πυκνοκατοικημένο κόσμο, κάθε είδος έχει αναπτύξει τις δικές του εντυπωσιακές στρατηγικές επιβίωσης.

