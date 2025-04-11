Είναι έξυπνο, διασκεδαστικό, διαδραστικό και γεμίζει τα Σαββατόβραδά μας χαρά και δώρα! Είναι το «Η Ελλάδα ψηφίζει» και είναι κάθε Σάββατο στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Σε κάθε live δύο ομάδες συναντώνται στο πλατό, διεκδικώντας έως και 35.000 ευρώ! Αυτό το Σάββατο, δύο ομάδες προερχόμενες από το χώρο της ομορφιάς θα αναμετρηθούν σε ερωτήσεις που τους απασχολούν καθημερινά αλλά και σε… πασχαλινά διλήμματα!

Τι μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια σε έναν άντρα; Η φαλάκρα / Τα παραπάνω κιλά / Η ηλικία / Το ύψος

Αν και παράνομο όλοι το έχουμε κάνει… Κάπνισμα σε εσωτερικό χώρο / Parking σε θέση ΑΜΕΑ / Downloading σειρών

Η extra βοήθεια από το τηλεοπτικό κοινό λέγεται Έλενα και έρχεται με διάθεση για πολύ «gossip»!

Και το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που διαμορφώνει το παιχνίδι. Η ειδική εφαρμογή που κατέβασαν οι fans της εκπομπής από το ielladapsifizei.gr και η ψήφος τους, καθορίζουν τις εξελίξεις και τους φέρνουν πλούσια δώρα!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΦΙΖΕΙ

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 21.00 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.