Το Μουσείο Ακρόπολης προσκαλεί όλους να απολαύσουν μουσικές εκδηλώσεις στο προαύλιο του Μουσείου, να ανακαλύψουν τη θεματική παρουσίαση με θέμα «Υδάτινες διαδρομές: το νερό από τη φύση στον μύθο και την πόλη», να συμμετάσχουν με τα παιδιά τους σε οικογενειακά προγράμματα και να επιλέξουν πασχαλινά δώρα στα πωλητήρια.

Συγκεκριμένα:

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Μουσείο συμμετέχει στο 3ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής

Την Κυριακή των Βαΐων 13 Απριλίου 2025 και τη Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου 2025, οι επισκέπτες του Μουσείου Ακρόπολης θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά σύντομων συναυλιών στο προαύλιο, οι οποίες στοχεύουν στην ανάδειξη της συμβολής της λατρευτικής μουσικής στην ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εθνική Λυρική Σκηνή, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Η είσοδος σε κάθε συναυλία θα είναι ελεύθερη, χωρίς προκράτηση θέσεων, με σειρά προτεραιότητας. Δείτε το πρόγραμμα εδώ: https://www.theacropolismuseum.gr/ekdiloseis-gia-oloys/3o-festival-latreftikis-mousikis

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Υδάτινες διαδρομές: το νερό από τη φύση στον μύθο και την πόλη

Η αξία του νερού σε κάθε έκφανση της ζωής, από την επιβίωση έως την ευρύτερη ευημερία και ανάπτυξη, είναι ανυπολόγιστη διαχρονικά. Αποτελεί κοινωνικό αγαθό, με πολιτιστικές, πολιτικές, θρησκευτικές και οικονομικές προεκτάσεις, απόλυτα συνυφασμένο με την ιστορία του ανθρώπου. Με αφορμή συγκεκριμένα εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης, που εκτίθενται στις μόνιμες συλλογές του τόσο στο κτήριο όσο και στην αρχαιολογική ανασκαφή στη βάση του, με την καθοδήγηση αρχαιολόγου, αναζητείται η αποτύπωση της αρχαίας αντίληψης για το νερό και ξεδιπλώνονται οι διαφορετικές πτυχές του και ιδιαίτερα η στενή διασύνδεσή του με το έτερο πολύτιμο αγαθό της υγείας. Μέσα από έργα τέχνης και αρχαιολογικά κατάλοιπα παρουσιάζονται οι ανθρώπινες αγωνίες, πίστεις, δοξασίες αλλά και οι απαντήσεις και οι πρακτικές λύσεις για την επίτευξη της ευζωίας, μέσα από το πρίσμα του θεϊκού και του ανθρώπινου, του ατομικού αλλά και του συλλογικού, στο πλαίσιο της πόλης. Πληροφορίες - κρατήσεις εδώ: https://www.theacropolismuseum.gr/thematikes-paroysiaseis/ydatines-diadromes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πάσχα στην Παιδική Γωνιά

Τη Μεγάλη Δευτέρα 14/4 και τη Μεγάλη Τρίτη 15/4, 11:00 π.μ. με 2:00 μ.μ., το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει το Πάσχα με τους μικρούς του φίλους. Η Παιδική Γωνιά γεμίζει χρώματα και φαντασία! Κοκοράκια, λαγοί και αυγά, εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης, εμπνέουν τους μικρούς καλλιτέχνες ηλικίας 3 έως 10 χρονών, να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα για να στολίσουν το σπίτι τους, τις λαμπάδες τους ή να τα δωρίσουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Παράλληλα αποκαλύπτουν ιστορίες που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα και προ(σ)καλούν τους συμμετέχοντες σε ένα παιχνίδι αναζήτησης στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου. Για τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη δράση στην Παιδική Γωνιά, στο δεύτερο όροφο του Μουσείου, απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου ημέρας που σας επιτρέπει να περιηγηθείτε και στη μόνιμη έκθεση. Δεν απαιτείται ηλεκτρονική κράτηση θέσης.

Χρονοταξιδιώτες: σε ένα αρχαίο σπίτι κάτω από την Ακρόπολη

Μια αρχαία οικογένεια είχε συνδέσει όλη τη ζωή της με ένα όμορφο σπίτι σε αυτή τη γειτονιά, δίπλα στην περίφημη Ακρόπολη. Εκεί έζησαν όμορφες, χαρούμενες αλλά και δυσάρεστες στιγμές. Οι αναμνήσεις πολλές! Αλλά ο χρόνος τα έσβησε όλα. Πολλά πολλά χρόνια μετά, οι αρχαιολόγοι που έκαναν τις ανασκαφές εδώ, έφεραν ξανά στο φως ό,τι είχε απομείνει από αυτό και το ονόμασαν οικία Γ. Θα μπορούσαμε άραγε να ξαναζήσουμε μαζί με αυτή τη φανταστική οικογένεια κάποιες στιγμές του παρελθόντος;

Ένα εικονικό ταξίδι στον χωροχρόνο φέρνει τα παιδιά και τους κηδεμόνες τους στην αρχαιολογική ανασκαφή κάτω από το Μουσείο.

Οι συμμετέχοντες με βοηθό τη φαντασία και την παρατηρητικότητά τους καλούνται, με την καθοδήγηση του αρχαιολόγου, να αναζητήσουν και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για να βοηθήσουν την οικογένεια από το παρελθόν να ξαναβρεί τα αγαπημένα της δωμάτια και αντικείμενα. Μόλις η αναζήτηση ολοκληρωθεί τότε αρχίζει το παιχνίδι στο εκπαιδευτικό κέντρο του Μουσείου.

Πληροφορίες - κρατήσεις εδώ: https://www.theacropolismuseum.gr/oikogeneiaka-programmata/chronotaxidiotes

