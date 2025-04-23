Κατερίνα Στικούδη για τον σύζυγό της: Δεν μπορούμε πια ούτε να μαλώσουμε

Στη Super Κατερίνα ήταν καλεσμένη η Κατερίνα Στικούδη και μίλησε με πολλή αγάπη για τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη, την οικογενειακή τους ζωή με δύο γιους αλλά και το τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό της μέλλον.

«Και μόνο που μαγειρεύει είναι σαν να μου κάνει δώρο κάθε μέρα. Είναι πολλά αυτά που με έχουν γοητεύσει στον Βαγγέλη και αρκετά για τα οποία δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαστε μαζί 15 χρόνια. Γνώρισα νωρίς τον άνθρωπό μου. Είναι και θέμα τύχης αυτό. Το κατάλαβα από τη χειραψία ότι είναι ο άνθρωπός μου. Θυμάμαι είχα δώσει εγώ το τηλέφωνό μου στο Θηρίο, τον φίλο μας. Ήμασταν σε live δεν είχα πώς να γυρίσω. Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που τον είδα.

Γνωριστήκαμε, πήγαμε για φαγητό και ακολούθησε ένα δίμηνο στο οποίο τον τυράννησα λίγο, του έκανα λίγο τη δύσκολη. Εκείνος ήταν πάντα ανάμεσα σε ωραίες υπάρξεις. Δεν έχει τύχει να τσακωθούμε σοβαρά ή να χωρίσουμε. Μόνο στην αρχή, για καμιά βδομαδούλα, του έκανα τα νερά μου.

Είναι φανταστικός μπαμπάς. Η γονεϊκότητα έχει κούραση, δεν χρειάζεται να ωραιοποιούμε καταστάσεις. Είσαι 24 ώρες το 24ωρο εκεί για να κάνεις τα ίδια πράγματα που είναι κουραστικό. Όμως, υπάρχουν τόσες στιγμές αγάπης που ξεχνάς κάθε αϋπνία. Εμείς πια δεν μπορούμε ούτε να μαλώσουμε, όταν καμιά φορά βραχνιάζω και δεν μιλάω πολύ, χαίρεται».

Για την κριτική που έχει δεχτεί είπε ότι «δεν σταματάει και είναι και έμπνευση. Ειδικά σε μια συναυλία που έκανα στην Ορεστιάδα και είδα αποσπάσματα που δεν ήμουν τόσο καλή, τα σχόλια ήταν οχετός. Οπότε εμπνευστήκαμε από αυτά και κάναμε ολόκληρο άλμπουμ. Έτσι έχω μάθει, είμαι μαχήτρια. Δεν θα σταματήσει το να με αμφισβητούν. Δεν συμβιβάζομαι αλλά πρέπει να το αποδεχτούμε».

«Για να ακούσουν τη φωνή μου αναγκάστηκα να γίνω μασκαράς» είπε για το YFSF και τις εκπληκτικές της εμφανίσεις.

«Νιώθω πάρα πολύ καλά σε όλους τους τομείς αλλά τώρα ξεκινάω, κάνω ένα νέο restart. Στα 40 νιώθω πιο σίγουρη με τον εαυτό μου. Είμαι πολύ κοντά στο να κλείσω για τηλεόραση. Είναι για του χρόνου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να ονειρεύεσαι κάτι και κάποιος να το κάνει πράξη. Δεν μπορώ να πω πολλά» ανέφερε.

«Καμιά φορά οι άλλοι θέλουν να σου προξενούν άγχος για την εμφάνισή σου ειδικά μετά που γέννησα. Έμπαινα σε μια ζυγαριά κάθε φορά που έβγαινα από το σπίτι. Είναι πολύ αγχωτικό ακόμα και το καλό σχόλιο τύπου τα έχασες τα κιλά της εγκυμοσύνης» τόνισε όταν η Κατερίνα Καινούργιου τη ρώτησε αν έχει άγχος για την εμφάνισή της.

