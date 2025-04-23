Πέτρος Κουσουλός: Ξανά πατέρας - «Η Ευαγγελία είναι έγκυος και περιμένουμε γιο»

Bόμβα αλλά χαρούμενη έριξε ο Πέτρος Κουσουλός που αποκάλυψε ότι η συζυγός του, Ευαγγελία Γκαράνη, είναι έγκυος και ο παρουσιαστής περιμένει το τέταρτο παιδάκι του, το οποίο είναι αγοράκι.

«Περάσαμε οικογενειακά στο Δερβένι, ήταν και οι τρεις κόρες μου. Η Ευαγγελία είναι έγκυος. Δεν το έχω ξαναπεί αλλά είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και δεν κρύβεται πλέον. Περιμένουμε τον γιο. Ήθελα πάντα μεγάλη οικογένεια. Μεγάλες υποχρεώσεις αλλά είναι ευτυχία να ακούς αυτές τις παιδικές φωνούλες. Νομίζω γεννάμε μέσα Ιουλίου. Θα πάρει το όνομα του πατέρα μου, Γιώργος. Το περιμένει πώς και πώς» είπε ο δημοσιογράφος.

Ο Πέτρος Κουσουλός έχει αποκτήσει δύο κόρες από τον πρώτο του γάμο με την Όλγα Ζαφειροπούλου και άλλη μία με την Ευαγγελία Γκαράνη.

