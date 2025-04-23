Λογαριασμός
Carlos Santana: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο - Αναβλήθηκε η συναυλία του στο Τέξας

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται, σχεδόν, έπειτα από τρία χρόνια, μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη επί σκηνής στο Ντιτρόιτ

Carlos Santana

Ο Κάρλος Σαντάνα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο στο Τέξας, έπειτα από επεισόδιο αφυδάτωσης λίγο πριν από την προγραμματισμένη του εμφάνιση, την Τρίτη 22 Απριλίου 2025. 

Ο 77χρονος καλλιτέχνης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το θέατρο Majestic, όπου έκανε πρόβα ήχου, με την παραγωγή να αποφασίζει την αναβολή της συναυλίας για προληπτικούς λόγους.

Ο εκπρόσωπός του, Μάικλ Βριώνης, ανακοίνωσε πως «ο κ. Σαντάνα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση» και πρόσθεσε: «Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε ότι η αποψινή εμφάνιση στο Σαν Αντόνιο αναβάλλεται. Ο κ. Σαντάνα βρισκόταν στον χώρο όταν παρουσίασε συμπτώματα αφυδάτωσης. Για λόγους ασφαλείας και υγείας, κρίθηκε πιο συνετό να ματαιωθεί η συναυλία».

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ο Σαντάνα αναρρώνει, ανυπομονεί να επιστρέψει σύντομα και να συνεχίσει την περιοδεία του στις ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό η συναυλία θα επαναπρογραμματιστεί.

Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται σχεδόν έπειτα από τρία χρόνια, μετά την κατάρρευσή του επί σκηνής στο Ντιτρόιτ. Τότε είχε επίσης αφυδατωθεί και οδηγήθηκε εκτός σκηνής με φορείο. Όπως είχε δηλώσει ο Κάρλος Σαντάνα μέσω Facebook: «Απλώς ξεκουράζομαι. Ξέχασα να φάω και να πιω νερό, οπότε αφυδατώθηκα και λιποθύμησα». 

