Νησί του Ιονίου, με πυκνή βλάστηση, εντυπωσιακούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά, παραλίες εκπληκτικής ομορφιάς, σημαντικά αξιοθέατα, εκκλησίες και μονές, γραφικούς οικισμούς, πολιτιστική παράδοση και φιλόξενους κατοίκους.

Είναι η Λευκάδα και φιλοξενεί σήμερα Τετάρτη 23 Απριλίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή.

Στα γραφικά σοκάκια της Λευκάδας και στα σπιτικά της, η ντοπιολαλιά παίρνει νέα ζωή: οι νέοι, όχι μόνο τη μιλάνε, αλλά έχουν δημιουργήσει και ένα διαδικτυακό λεξικό για να την σώσουν. Το νησί όμως έχει και ένα χαρακτηριστικό ομαδικό παιχνίδι με ξύλινες μπάλες, το αμπαλί που γεφυρώνει γενιές.

Η Εγκλουβή, ξακουστή παντού για τη φακή της, αποκαλύπτει τα μυστικά του γευστικού οσπρίου με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και τις διαδρομές του συναρπαστικού Τζοβάνιου ορεινού αγώνα.

Οι μαθητές, πριν ακόμα χαράξει, μπαίνουν στο καΐκι της γραμμής που θα τους μεταφέρει από τον Κάλαμο στον Μύτικα. Μάτια νυσταγμένα και ένας αγώνας για την εκπαίδευση, για τα παιδιά που ζουν στο νησί του Καλάμου όπου δεν υπάρχουν σχολεία. Με κάθε απαγορευτικό στερούνται το μάθημά τους ενώ σε όλες τις περιπτώσεις στερούνται εκδρομές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Δεκαπέντε άνθρωποι μένουν μόνιμα στη νησίδα Καστός του Ιονίου. Στον δύσκολο χειμώνα ζητούν έναν γιατρό που δεν υπάρχει. Ένα ζευγάρι που ζει αγαπημένο εδώ και 50 χρόνια, μας ταξιδεύει στο νησάκι του με το γλυκό του λόγο.

Η τέχνη του καρσάνικου κεντήματος παραδίδεται από τη γιαγιά στην εγγονή στην Καρυά της Λευκάδας. Βαμβακερά υφάσματα παίρνουν μορφή και ξαναστολίζουν σπίτια και αρχοντικά χάρις στην αγάπη των νέων για την καθημερινή συνήθεια των παλιών.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.