Ο Kanye West επέστρεψε στο Twitter, τρεις ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού του για το χυδαίο, σεξιστικό, ομοφοβικό και αντισημιτικό παραλήρημά του.

Ο λογαριασμός του 47χρονου ράπερ εξαφανίστηκε από το X - παλαιότερα γνωστό ως Twitter - τη Δευτέρα, καθώς φάνηκε να τον κλείνει, αφού προκάλεσε οργή με τις προσβλητικές αναρτήσεις του.

Ωστόσο, την Πέμπτη, το προφίλ του ξαφνικά επανεμφανίστηκε στην πλατφόρμα και η είδηση έγινε «viral», με το όνομά του να γίνεται γρήγορα «trend». Υπήρξαν, ωστόσο, κάποιες αξιοσημείωτες αλλαγές, καθώς φαίνεται να έχει διαγράψει σχεδόν όλες τις προσβλητικές αντισημιτικές αναρτήσεις του, αν και άλλες παρέμειναν από το τριήμερο παραλήρημά του.

Kanye West (Ye) has reactivated his X/Twitter account 👀 pic.twitter.com/BauY0iagJ9 — ryan 🤿 (@scubaryan_) February 13, 2025

Επίσης, η σελίδα του εμφανίζεται τώρα με μια προειδοποίηση «ευαίσθητου περιεχομένου» για όσους χρήστες -χωρίς λογαριασμό X- προσπαθούν να τη δουν. Δεν είναι γνωστό πότε προστέθηκε η προειδοποίηση.

Το μήνυμα έχει ως εξής: «Προσοχή: Αυτό το προφίλ μπορεί να περιλαμβάνει δυνητικά ευαίσθητο περιεχόμενο. Θέλετε ακόμα να το δείτε;».

Όλες οι προσβλητικές αναρτήσεις του έχουν εξαφανιστεί από την κύρια ροή του, ενώ μόνο μία ανάρτηση που αναφέρεται στους «ναζί» παραμένει στην ενότητα των απαντήσεων, από το πρωί της Πέμπτης. Ο 47χρονος ράπερ έχει προκαλέσει οργή στη βιομηχανία θεάματος -και όχι μόνο- τις τελευταίες ημέρες, αφού χρησιμοποίησε την ιστοσελίδα του Yeezy για να πουλήσει ένα λευκό μπλουζάκι με μια σβάστικα. Μάλιστα, η τιμή που το προσφέρει είναι μόλις 20 δολάρια.

Χθες, δημιουργήθηκε ένα βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και δείχνει ηθοποιούς του Χόλιγουντ να δίνουν τη δική τους απάντηση στο παραλήρημά του. Το υλικό, που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί χωρίς την έγκριση των διασημοτήτων, εμφανίζει AI εκδοχές διαφόρων αστέρων του Χόλιγουντ που φορούν ένα μπλουζάκι που μιμείται το σοκαριστικό μπλουζάκι με τη σβάστικα του Kanye.

Πηγή: skai.gr

