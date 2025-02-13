Η νέα σειρά του Netflix με τίτλο «Cassandra», μια σειρά έξι επεισοδίων, συνδυάζει το σασπένς του ψυχολογικού θρίλερ με ένα συμπαγές σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η σειρά έχει «κλέψει» τις εντυπώσεις και έχει ενθουσιάσει το κοινό.
Η απόκοσμη υπόθεση επικεντρώνεται γύρω από μια οικογένεια που μόλις μετακόμισε σε ένα παλιό αλλά ιδιαίτερο σπίτι, το οποίο είχε παραμείνει άδειο για πέντε δεκαετίες και ελέγχεται από μια εικονική βοηθό με το όνομα «Cassandra». Η σειρά κυκλοφόρησε στις 6 Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Benjamin Gutsche.
