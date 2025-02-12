Το Χόλιγουντ στράφηκε εναντίον του Kanye West μετά τις αντισημιτικές διαδικτυακές του εξάρσεις. Ο 47χρονος ράπερ έχει προκαλέσει οργή στη βιομηχανία θεάματος -και όχι μόνο- τις τελευταίες ημέρες, αφού χρησιμοποίησε την ιστοσελίδα του Yeezy για να πουλήσει ένα λευκό μπλουζάκι με μια σβάστικα. Μάλιστα, η τιμή που το προσφέρει είναι μόλις 20 δολάρια.

Ο ιστότοπος δεν διαθέτει πλέον τίποτα άλλο παρά το συγκεκριμένο μπλουζάκι με τη σβάστικα στο μπροστινό μέρος - μαζί με τον κωδικό «HH-01» - που πιστεύεται ότι είναι μια αναφορά στο «Heil Hitler». Μετά το τριήμερο μπαράζ ρατσιστικών, σεξιστικών και ομοφοβικών tweets του, πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ στράφηκαν εναντίον του, όπως η Isla Fisher και ο David Schwimmer.

Τώρα, δημιουργήθηκε ένα βίντεο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και δείχνει ηθοποιούς του Χόλιγουντ να δίνουν τη δική τους απάντηση στο παραλήρημά του. Το υλικό, που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί χωρίς την έγκριση των διασημοτήτων, εμφανίζει AI εκδοχές διαφόρων αστέρων του Χόλιγουντ που φορούν ένα μπλουζάκι που μιμείται το σοκαριστικό μπλουζάκι με τη σβάστικα του Kanye.

Οι AI εκδοχές των Scarlett Johansson, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Sacha Baron Cohen, Jack Black και Jake Gyllenhaal εμφανίζονται στο συγκεκριμένο βίντεο. Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, ο Ίλον Μασκ προχώρησε στην απενεργοποίηση του λογαριασμού του Kanye West στο Χ μετά τις προκλητικές αναρτήσεις του, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αυτοχαρακτηρίστηκε «ναζί» και δήλωσε ότι αγαπάει τον Χίτλερ.

Kanye West might be the first person I will ever support being banned from X.



Not because I don’t believe in free speech, but because he’s posting literal porn on the timeline.



I’m having dinner in a sushi restaurant and opened my X while my friend was ordering and the waitress… — Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) February 9, 2025

Πηγή: skai.gr

