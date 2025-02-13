Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εξέπληξε τη Νέα Υόρκη με μια απρόσμενη συναυλία το βράδυ της 11ης Φεβρουαρίου, στο Bowery Ballroom.

Η προηγούμενη εμφάνιση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε πριν από τρία χρόνια στο στάδιο MetLife, χωρητικότητας 82.500 θεατών.

Η παράσταση-έκπληξη, που έδωσε το βράδυ της Τρίτης στο Bowery Ballroom χωρούσε το πολύ, 575 άτομα. Και μπορεί να ήταν και λιγότεροι, καθώς η κονσόλα και ο εξοπλισμός του ΜακΚάρτνεϊ καταλάμβαναν ένα μεγάλο μέρος του χώρου στο ιστορικό κτίριο της πόλης. Το όλο εγχείρημα έμοιαζε με φάρσα. Ο θρυλικός τραγουδιστής ανακοίνωσε το σόου λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή.

Ως απόηχος της Beatlemania η είδηση κατέκλυσε το Μανχάταν και έστειλε τους Νεοϋορκέζους, τρέχοντας, στην οδό Delancey για ένα μαγικό χαρτάκι. Τα εισιτήρια της συναυλίας εξαφανίστηκαν μέσα σε περίπου 30 λεπτά. Οι περισσότεροι που κατάφεραν να είναι στη συναυλία αλλά και ο ίδιος ο ΜακΚάρτνεϊ δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.

«Εδώ είμαστε λοιπόν», είπε το θρυλικό «σκαθάρι» των Beatles χαμογελώντας στη σκηνή. «Μια μικρή συναυλία. Νέα Υόρκη. Γιατί όχι;», συμπλήρωσε.

Λίγο αργότερα πριν ερμηνεύσει το «Let Me Roll It» ανέφερε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε εδώ και ότι κάνουμε αυτό. Αλλά είναι αλήθεια».

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την μπάντα του και τρεις ακόμα μουσικούς. Όπως αποκάλυψε είχαν κάνει πρόβα μόνο μία φορά.

Ξεκίνησε με το «A Hard Day's Night» και ακολούθησαν τα «Got To Get You Into My Life», «Maybe I'm Amazed», «Lady Madonna», «Jet», «Get Back» μεταξύ άλλων.

Όταν ήρθε η σειρά του «Blackbird» εξήγησε ότι το έγραψε για το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, το οποίο λάμβανε χώρα στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή και θυμήθηκε τα πρώτα του ταξίδια στη χώρα. «Ήμασταν παιδιά και τώρα έχω εγγόνια μεγαλύτερα», σχολίασε.

Ερμήνευσε και το «τελευταίο» τραγούδι των Beatles το «Now and Then», μια μπαλάντα που γράφτηκε από τον Λένον στα τέλη της δεκαετίας του '70 και κυκλοφόρησε το 2023 με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σύμφωνα με το ΑP, o Βρετανός καλλιτέχνης βρίσκεται στην αμερικανική μητρόπολη, για την 50ή επέτειο της εκπομπής «Saturday Night Live».

Πηγή: skai.gr

