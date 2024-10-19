Η καριέρα του παντελή καναράκη δεν ξεκίνησε στρωμένη με ροδοπέταλα. Χρειάστηκε να παλέψει σκληρά για να περάσει σε μια Δραματική Σχολή καθώς για πολύ μεγάλο διάστημα τον έκοβαν από παντού. Όταν πήγε να δώσει στο Κρατικό ούτε ο ίδιος δεν πίστευε οτι θα τον πάρουν.

Το αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή Καλημέρα Είπαμε; κάνοντας μια μεγάλη συζήτηση με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη. Η κουβέντα ξεκλίνησε με τους δύο παρουσιαστές να τον ρωτάνε αν πιστεύει οτι ο κόσμος έχεις αλλάξει στην πορεία του χρόνου:

«Νομίζω ότι μια μερίδα κόσμου έχει αλλάξει και οι παρωπίδες υπάρχουν και τα άκρα πάντα αναπτύσσονται. Σίγουρα δεν έχουμε βρει τη χρυσή τομή. Ό,τι καινούριο, ό,τι πάει να παγιωθεί, έχει εχθρούς. Αλλά είναι λογικό, έτσι κατακτώνται οι αγώνες. Αλλά είμαστε εδώ για να παλέψουμε για τα πάντα. Όταν το αίσθημα είναι τόσο δυνατό, δεν γίνεται να μη μπορεί να σε συνεπάρει.

Εγώ αισθάνθηκα να αλλάζω τους ανθρώπους που είναι κοντά μου, επειδή τους έκανα να γελάνε. Όταν ήρθα στη ζωή, μάλλον κάποιος μου είπε να κάνω τον κόσμο να γελάει. Έχω αισθανθεί ανθρώπους που δεν ήταν σε καλή διάθεση, να τους την αλλάζω.

Αυτό πέρασε και στη δουλειά μου, για αυτό ασχολούμαι χρόνια με την κωμωδία. Και όσον αφορά το οικογενειακό μου περιβάλλον μάλλον το χιούμορ αυτό μου το μετέδωσαν οι δικοί μου, είναι βυθισμένοι σε αυτό. Μεγάλωσα με πολλή αγάπη. Οπότε, νομίζω ότι κουβαλάω αυτά τα εφόδια. Αν δεν αλλάζω τον κόσμο, αλλάζω την ατμόσφαιρα» είπε ο Παντελής Καναράκης.

«Με κόβανε τα πρώτα χρόνια στις δραματικές σχολές. Οι δικοί μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Με έδιωξαν από το Εθνικό, από τις ιδιωτικές σχολές, τελικά πέρασα στο Κρατικό. Πήγα πολύ χαλαρός, γιατί νόμιζα ότι δεν θα περάσω. Από τους 800 περνάνε οι 10, οπότε όταν πέρασα, έπρεπε να πείσω τους πάντες ότι δεν είχα μέσο και ήταν ο αγώνας μου διπλός» είπε και συνέχισε:

«Νομίζω ότι σε αυτή τη ζωή, αυτό που θες πάρα πολύ, το καταφέρνεις σε ένα 70%. Αυτό που δεν κατάφερες, είναι αυτό που νομίζεις ότι θα ήθελες. Όταν το θέλω μέσα σου ουρλιάζει, δεν έχεις ελπίδα να κάνεις κάτι άλλο. Πάς σε αυτό που θέλεις. Και όσο περνάνε τα χρόνια η εξάρτησή μου από το θέατρο είναι τεράστια. Το αγαπώ με κάθε κύτταρό μου. Την έχω τεράστια ανάγκη αυτή τη δουλειά».

Ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην λατρεμένη του φίλη Ρούλα Κορομηλά λέγοντας: «Η Ρούλα Κορομηλά είναι η καλή μου νεράιδα - Μου άνοιξε τον δρόμο της τηλεόρασης» και διηγήθηκε άγνωστα περιστατικά από την πορεία του σε αυτόν τον χώρο.

