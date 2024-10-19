Ελένη Καρακάση: «Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, γύρναγα πλευρό και βόγκαγα»

Την πρωτογνωρίσαμε στη σειρά «Η ώρα η καλή» και από τότε η Ελένη Καρακάση ανήκει στους ηθοποιούς που δουλεύουν ασταμάτητα. Μόνο την περίοδο που πέρασε το πρόβλημα της υγείας της αναγκάστηκε λίγο να ρίξει ρυθμούς. Μετά ήρθαν οι «Άγριες Μέλισσες», το «Μαύρο Ρόδο», «Οι Πανθέοι» και φέτος το «Grand Hotel».

Η αγαπημένη ηθοποιός ,μιλάει στον Ανδρέα Θεοδώρου και το Λοιπόν που κυκλοφορεί για όλα.

-Την ώρα της παρουσίασης της σειράς χαριτολογώντας ανέφερες πως είσαι στην κλιμακτήριο…

«Αλήθεια είναι. Δεν είναι ταμπού να πω ότι είμαι στην κλιμακτήριο. Ούτε θεωρώ ταμπού να πας να κάνεις ψυχανάλυση, να πας στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρο. Όταν πονάει το χέρι σου πας στον ορθοπεδικό, όταν πονάει η ψυχή σου δεν θα πας στον κατάλληλο άνθρωπο για να σε βοηθήσει; Και αν σου πει ο κατάλληλος να πάρεις χάπι, δεν θα το πάρεις; Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να αγαπάμε τον εαυτό μας, γιατί αν δεν αγαπάς εσύ τον εαυτό σου δεν θα το κάνει κανείς. Πρέπει να αγαπάμε και να σεβόμαστε την προσωπικότητά μας».

-Αισθάνθηκες ποτέ ότι έχεις μια προστασία από τον Θεό;

«Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά το έχω νιώσει. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα αφήσουν τα πράγματα στην τύχη τους. Δεν θα πω «α έχω τον φύλακα-άγγελο που θα μου βρει δουλειά, ή που θα φροντίσει να μην αρρωστήσω».

Αν δω ότι δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνό μου για δουλειά θα πάρω να ζητήσω εγώ. Θα το φτάσω μέχρι σε ένα σημείο που το επιτρέπει η αξιοπρέπειά μου και μετά θα το αφήσω στην τύχη. Μετά την περιπέτεια υγείας που είχα προσέχω πολύ περισσότερο τον εαυτό μου. Πια αγαπάω πολύ περισσότερο εμένα και με φροντίζω».

-Τι σε έκανε να προσέχεις ακόμη περισσότερο τον εαυτό σου;

«Μετά το γυναικολογικής φύσεως χειρουργείο μου ήρθε μια σειρά προβλημάτων, που είχε σχέση με το ψυχοσωματικό κομμάτι. Έπαθα ινομυαλγία, δηλαδή ο εγκέφαλος έδινε εντολή στο σώμα μου ότι ο πόνος που νιώθω είναι πολύ πιο δυνατός από ό,τι είναι. Έκανα βελονισμούς, ομοιοπαθητική, αλλά αυτό που με βοήθησε πολύ και θέλω να το μάθει ο κόσμος, είναι τα ιατρεία πόνου.

Έχουν ξεκινήσει σε πολλά δημόσια νοσοκομεία από τους αναισθησιολόγους. Δεν αφορά μόνο καρκινοπαθείς στα τελευταία στάδια, αλλά και ασθενείς που έχουν χρόνιους πόνους που δεν μπορούν να θεραπευτούν με παυσίπονα και φυσικοθεραπείες. Βοηθήθηκα πάρα πολύ».

-Δεν γνωρίζουμε πολλά για την ινομυαλγία και τα ιατρεία πόνου…

«Η ινομυαλγία είναι κάτι που παθαίνουν κυρίως πολλές γυναίκες στην κλιμακτήριο ή όταν έχουν κάνει ολική υστεροκτομή, όπως εγώ. Έχει να κάνει με τις αλλαγές που συμβαίνουν λόγω ορμονών. Ο χρόνιος πόνος αν κάποιος δεν τον νιώσει, δεν μπορεί να τον καταλάβει, γιατί είναι κάτι που ξυπνάς και κοιμάσαι με αυτόν.

Εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, γύρναγα πλευρό και βόγκαγα. Έβγαινα από το αυτοκίνητο και ήταν σαν να ήμουν 80 χρονών γυναίκα, δεν μπορούσα να ξεδιπλωθώ. Με βοήθησαν πολύ όμως τα δημόσια ιατρεία πόνου και θέλω να μιλάω γι’ αυτά ώστε να τα μάθει ο κόσμος».

-Ποιο είναι το μυστικό και με τον σύζυγό σου Δημήτρη Τσινιδέλο είστε από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz;

«Μυστικό δεν υπάρχει, δουλειά υπάρχει και σεβασμός. Κρίσεις έχουμε περάσει, αλλά υπάρχει σεβασμός. Τη στιγμή της κρίσης τα βάλαμε κάτω και είπαμε για ποιον λόγο είμαστε μαζί, γιατί παντρευτήκαμε. Ήμασταν καλύτερα χωριστά ή μαζί; Το πολεμήσαμε και μείναμε μαζί».

