Αντώνης Ρέμος: Ραντεβού για καφέ στο κέντρο της Αθήνας

Αλλά ο Αντώνης Ρέμος στην καθημερινότητά του δεν βγάζει σχεδόν ποτέ τις φόρμες και τα T-Shirts. Ειδικά όταν δεν έχει κάποια επαγγελματική υποχρέωση ή ραντεβού και απλά κατεβαίνει στο κέντρο για χαλαρό καφεδάκι με φίλους.

Κι αυτό βέβαια σπάνιο, γιατί η έδρα του και τα στέκια του είναι συνήθως στα Νότια Προάστια και κυρίως στη Γλυφάδα. Αλλά σε ένα τέτοιο μεσημεριανό σπάνιο πέρασμά του από το κέντρο της Αθήνας τον πέτυχε και ο φωτογραφικός φακός. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου να φεύγει από γνωστό καφέ και να πηγαίνει προς το πάρκινγκ να πάρει το αυτοκίνητό του για να πάρει τον δρόμο για τα δκά του λημέρια.

Γκρι βρεμούδα, μαύρο T-Shirt και μοδάτα αθλητικά και φυσικά το απαραίτητο κινητό στα χέρια, ο Αντώνης Ρέμος χαμογελαστός διέσχισε την Πανεπιστημίου και ανέβηκε την Κριεζώτου με κατεύθυνση προς τα πάρκινγκ της περιοχής.

