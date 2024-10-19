Μελίνα Νικολαϊδη- Δημήτρης Φιντιρίκος: Επίσημη εμφάνιση μαζί σε γάμο φίλων τους

Το έχουν δείξει εδώ και λίγο καιρό πως το κρυφτούλι σταμάτησε. Η Μελίνα Νικολαϊδη και ο Δημήτρης Φιντιρίκος είναι μαζί -από τα μέσα του καλοκαίριού περίπου- φουλ ερωτευμένοι και δεν τον κρύβουν.

Έτσι μετά τις κοινές τους εμφανίσεις σε κάποιες από τις συναυλίες της μητέρας της, Δέσποινας Βανδή, στο Ηράκλειο και τον Λυκαβηττό -χωρίς όμως να ποζάρουν ή να ποστάρουν κοινές στιγμές- κάναν την αρχή από το Λονδίνο, βάζοντας την πρώτη τους επίσημη κοινή φωτό και πλέον δημοσιεύουν ανά διαστήματα κοινές τους στιγμές.

Την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι από το Λονδίνο - η Μελίνα σπουδάζει εκεί, οπότε θα τους βλέπουμε συχνά στη βρετανική πρωτεύουσα- και μόλις χθες το βράδυ από την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι στον γάμο του φίλου του Δημήτρη Φιντιρίκου, Μίμη Μπουκλη με την Όλγα Ντάκου.

Η Μελίνα έβαλε πρώτη το στόρι με τους δυο τους με το τραγούδι "I adore you" δηλαδή, σε λατρεύω.... Και στη συνέχεια ο Δημήτρης Φιντιρίκος το αναδημοσίευσε τρολάρονατς τον εαυτό του για το ύφος του που παραήταν σοβαρό ενώ η Μελίνα δίπλα του χαμογελάει πλατιά.

