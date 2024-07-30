Καλομοίρα: Το απίθανο ποδοσφαιρκό Birthday party της κόρης τους με τούρτα Messi

Tα γενέθλιά της είχε πριν λίγες μέρες- συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου- η μικρή κόρη της Καλομοίρας και του Γιώργου Μπούσαλη που αυτό το διάστημα βρίσκονται οικογενειακώς για διακοπές στην Ελλάδα.

Η Αναστασία-Καλομοίρα έγινε 8 και φυσικά οι γονείς της κανόνισαν να οργανώσουν ένα σούπερ party για να τη γιορτάσουν με συγγενείς και φίλους.

