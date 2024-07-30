Γιώργος Καπουτζίδης: Μόλις τελείωσε το νέο του έργο και ανακοίνωσε τον τίτλο

Στην Αίγινα, όπου κατοικεί μόνιμα, βρίσκεται ο Γιώργος Καπουτζίδης έχοντας το προνόμιο να εργάζεται με θέα τη θάλασσα.

Μια προσωπική επιλογή που έκανε πριν από χρόνια θέλοντας να έχει μια καλή ποιότητα ζωής. Όταν βέβαια χρειάζεται να κάνει συνεχόμενα επαγγελματικά ραντεβού στην Αθήνα, μένει εδώ αλλά συνήθως δεν φεύγει εύκολα για πολλές μέρες από το αγαπημένο του νησί.

Και σήμερα μάλλον ξεκινάει και τις διακοπές του, καθώς όπως ανακοίνωσε, ολοκλήρωσε το νέο του έργο και μας έδωσε και τον τίτλο να ξέρουμε τι να περιμένουμε.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, μόλις τελείωσα το τρίτο μου θεατρικό έργο! Πέρασα τόσο ωραία και γέλασα τόσο πολύ γράφοντας το! Ανυπομονώ να το δείτε! Ραντεβού το χειμώνα! Έρχεται Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ» έγραψε ο ίδιος και ετοιμαζόμαστε για πολύ γέλιο.

