Μιχάλης Μαρκάτης: Η γνωριμία του με τον Άγιο Παΐσιο και η ευχή του

Για τη βαθιά του πίστη στο Θεό και τα θαύματα που ο ίδιος βίωσε αλλά και την πορεία του στην υποκριτική, τις κακοποιητικές συμπεριφορές, τις κλίκες και πολλά άλλα μίλησε ο ηθοποιός Μιχάλης Μαρκάτης σε συνέντευξη που έδωσε στη Σίσσυ Μενεγάτου στην εφημερίδα On Time.

-Υπήρξε κάποια θαυμάστρια που έγινε επικίνδυνη και σε φόβισε;

«Ναι, πέρασε μια περίοδος που είχα έξω από το θέατρο έντονη παρακολούθηση από θαυμάστρια και «έφαγα» πολύ μεγάλη πίεση για ένα χειμώνα. Παίζαμε στο θέατρο «Ζίνα» τον «Θάνατο του εμποράκου» με τον Θύμιο Καρακατσάνη. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση».

