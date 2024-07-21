New haircut alert! Η Καλομοίρα έκοψε τα μαλλιά της καρέ

Πριν από περίπου δύο χρόνια, η Καλομοίρα αποφάσισε να κάνει μια σημαντική αλλαγή τόσο στο χρώμα όσο και στο μήκος των μαλλιών της. Αποχωρίστηκε τα μακριά, καστανά μαλλιά της για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.

Με ανάρτησή της στο Instagram, έγραψε χαρακτηριστικά, «Do blondes really have more fun? Let’s find out», παρουσιάζοντας τότε τα νέα της πλατινέ μαλλιά της που τράβηξαν την προσοχή. Εκτός από την αλλαγή στο χρώμα, η Καλομοίρα επέλεξε ένα καρέ μέχρι τους ώμους με πλαϊνή φράντζα, υπό την επιμέλεια των hairstylists Δημήτρη Γιαννέτου και Πάνου Παπανδριανού.

Μετά από αρκετό καιρό, τον περασμένο Φεβρουάριο, η τραγουδίστρια επέστρεψε στο αγαπημένο της καστανό χρώμα και μακρύ μήκος, χρησιμοποιώντας extensions που έφταναν μέχρι το στήθος. Φέτος το καλοκαίρι, η Καλομοίρα αποφάσισε να κάνει άλλη μια αλλαγή και ίσως ένα διάλλειμα από τα extensions και επέστρεψε στην «bob era» της επιλέγοντας ένα ανάλαφρο καρέ, το οποίο είναι ιδανικό για την εποχή και απίστευτα μεγάλη τάση.

Πριν λίγες μέρες, μοιράστηκε φωτογραφίες με το νέο της κούρεμα στο Instagram, κερδίζοντας θετικά σχόλια από τους fans και τους followers της.

Before:

And after:

