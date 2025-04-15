Καλομοίρα-Γιώργος Μπούσαλης: Το οικογενειακό τους πορτραίτο με το fashion icon... Αναστασία

Ένα επίσημο οικογενειακό πορτραίτο ανέβασε η Καλομοίρα στον λογαριασμό της. Σε αυτό ποζάρει με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά που έχουν μεγαλώσει πια πολύ, με τη μικρότερη κόρη της να κλέβει την παράσταση.

Τα δίδυμα αγόρια της, Νίκος και Δημήτρης, είναι ήδη 12 χρονών και πόζαραν και σε δεύτερη φωτογραφία με την αδελφή τους, Αναστασία, η οποία κλέχει την παράσταση ως fashion icon με ταγιεράκι τύπου Chanel και ασορτί τσαντούλα.

Όσο για την Καλομοίρα που τον Φεβρουάριο έκλεισε τα 40 της, είχε μια διαφορετική εικόνα από το pop idol που έχουμε συνηθίσει. Με ριγέ γκρι κοστούμι και μακρύ καρέ ήταν περισσότερο μαμά παρά τραγουδίστρια.

«Είστε η καρδιά μου, η ψυχή μου και το μεγαλύτερο δώρο της ζωής (και φυσικά, μαζί με την Αναστασία)» είχε γράψει για τα παιδιά της στα γενέθλιά τους.

