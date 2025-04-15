H Florence Pugh ήταν εντυπωσιακή με αφορμή τη νέα της ταινία «Thunderbolts» της Marvel. Μάλιστα, η ηθοποιός σε συνέντευξή στο «Harper's Bazaar» αποκάλυψε ότι κατέκτησε την τελευταία της διάκριση (ρεκόρ Γκίνες), αφού για την ταινία πήδηξε από το δεύτερο ψηλότερο κτίριο του κόσμου, στην Κουάλα Λουμπούρ.

Η 29χρονη ηθοποιός ανέφερε ότι η ταινία δράσης θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, στην οποία υποδύεται τη Μαύρη Χήρα, κατά κόσμον Γέλενα Μπέλοβα. «Έπρεπε να κάνω κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Πλέον είμαι -μαζί με άλλα δύο άτομα από το συνεργείο- κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες. Δίνω τόσο πολύ από το σώμα μου σε αυτό που κάνω», είπε η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ίδια μίλησε για το πολυάσχολο πρόγραμμά της και τα σχέδιά της να νοικοκυρευτεί μια μέρα. «Δουλεύω back-to-back από τότε που ξεκίνησα και έχω χάσει τόσα πολλά. Έχω πλέον συμβιβαστεί με πράγματα που δεν μου αρέσουν στον εαυτό μου και θέλω να τα αλλάξω».

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα του Χόλιγουντ χαρακτήρισε τον εαυτό της «δύσκολο» να αγαπηθεί, καθώς μίλησε για την προσωπική της ζωή.

«Συμπαθώ περισσότερο τους ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι μαζί μου, γιατί δεν είναι εύκολο. Είμαι δύσκολη, είμαι πάντα απασχολημένη, δεν μπορώ ποτέ να κλείσω ραντεβού». Και πρόσθεσε: «Δεν είναι αρκετό για μένα να ζητάω από κάποιον να το αποδεχτεί αυτό. Απλά θα καταλήξω μόνη μου. Δεν το θέλω αυτό, θέλω μια οικογένεια».

Florence Pugh graces the cover of Harper’s Bazaar UK



📸: Erik Madigan Heck pic.twitter.com/7vt78OCXNO — Film Updates (@FilmUpdates) April 15, 2025

Πέρυσι επιβεβαίωσε την κατάσταση της σχέσης της, αφού πυροδότησε φήμες για ειδύλλιο με τον πρωταγωνιστή του «Peaky Blinders», Finn Cole. Η ίδια παραδέχτηκε ότι είναι μια χαρά με τη σχέση της και ότι είναι έτοιμη να κάνει οικογένεια. Πριν από τον Finn, η Florence είχε σχέση με τον πρώην πρωταγωνιστή του «Scrubs», Zach Braff, από το 2019 μέχρι τον χωρισμό τους το 2022.

Florence Pugh photographed by Erik Madigan Heck for Harper’s Bazaar UK pic.twitter.com/JfECOq6E8u — Film Updates (@FilmUpdates) April 15, 2025

Florence Pugh is featured in a new Harper’s BAZAAR UK editorial, photographed by Erik Madigan Heck. pic.twitter.com/7uiBvTq0QI — Florence Pugh Daily (@pughdaily) April 15, 2025

Πηγή: skai.gr

