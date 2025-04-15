Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα… Μπουγάδας (International Laundry Day) σήμερα, 15 Απριλίου, η Φίνος Φιλμ παρουσιάζει άλλο ένα απολαυστικό αφιέρωμα, με χαρακτηριστικές σκηνές από κλασικές και αγαπημένες, παλιές ελληνικές ταινίες.

«Βάζουμε μπουγάδα σήμερα παρέα με τον Χρόνη, τον Ντίνο, την Γεωργία, την Ζωίτσα και την Ρένα! Άλλη μια ωραία αφορμή για να θυμηθούμε αλησμόνητες σκηνές από 15 ταινίες της Φίνος Φιλμ» αναφέρεται στην λεζάντα της ανάρτηση.

Στα μέσα του 1800, ο Έμετ Λι Ντίκινσον καθιέρωσε στις ΗΠΑ την 15η Απριλίου ως Εθνική Ημέρα Πλυντηρίου. Ο Ντίκινσον είχε εφεύρει το καλάθι ρούχων με ρόδες και όπου πήγαινε παρότρυνε τους άλλους να συμμετάσχουν στην σταυροφορία του για την «εθνική καθαριότητα».

Σταδιακά, η ημέρα πήρε «διεθνές» πρόσημο (καθώς όλοι βάζουν πλυντήριο) και χιουμοριστικά η 15η Απριλίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Μπουγάδας.

Πηγή: skai.gr

