Julian Lennon: Θα παρουσιάσει σειρά-ντοκιμαντέρ για το πώς το περιβάλλον επηρεάζει την Τέχνη

Ο Τζούλιαν Λένον θα είναι παρουσιαστής και εκτελεστικός παραγωγός σειράς ντοκιμαντέρ για το πώς το περιβάλλον επηρεάζει στη δημιουργία της τέχνης. Η σειρά, με τίτλο «Inspired», θα είναι συμπαραγωγή με την ειδική στα ντοκιμαντέρ Cargo Film & Releasing, με έδρα τη Νέα Υόρκη.

