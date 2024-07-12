Josephine: Ο χωρισμός των γονιών της και η στάση της στον έρωτα

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε η Josephine στο περιοδικό OK και σε διάθεση να μιλήσει ανοιχτά για όλα έκανε πολλές αποκαλύψεις και για την προσωπική της ζωή δηλώνοντας πως όταν είναι ερωτευμένη δίνει δεύτερη ευκαιρία αν ο άλλος κάνει κάποιο λάθος.

Και με την εις άτοπον επαγωγή αντιλαμβανόμαστε πως φυσικά και είναι ερωτευμένη και μάλιστα φουλ με τον Νίνο για να δώσει δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους μετά την κρίση που πέρασαν.

«Πάντα συγχωρώ. Αν αναγνωρίζεις το λάθος που έχεις κάνει, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να ζητάς συγγνώμη, να το συζητάς με τον άλλο και να τα ξαναβρίσκεις μαζί του» είπε η Josephine και συνέχισε:

«Θεωρώ ότι με τη συζήτηση λύνονται τα πάντα. Έτσι έχω μάθει».

Τέλος, αποκάλυψε τρία χαρακτηριστικά που έχει ο σύντροφός της, Νίνο και την έχουν κερδίσει. «Σίγουρα η καλλιτεχνική του ματιά, ο τρόπος που σκέφτεται και η ειλικρίνειά του»

Η τραγουδίστρια μίλησε όμως και για τον χωρισμό των δικών της και το πώς διαχειρίστηκε η ίδια το διαζύγιό τους όντας ακόμα μικρό παιδί.

«Ήμουν 7 ετών. Κανένα παιδί δεν αισθάνεται ωραία, όταν χωρίζουν οι γονείς του. Θυμάμαι όμως, ότι καταλάβαινα πως αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν ήθελαν να είναι μαζί» είπε και πρόσθεσε:

«Εμένα πιο πολύ μου έλειπε να περνάω κοινό χρόνο και με τους δύο, γιατί ουσιαστικά μεγαλώσαμε μαζί. Οι γονείς μου παντρεύτηκαν πολύ νέοι, στα 18 τους. Όταν χώρισαν, ο μπαμπάς μου ήταν 25 ετών, αλλά τον έβλεπα συνέχεια.

Ο μπαμπάς μου ξαναπαντρεύτηκε δύο χρόνια, αφότου χώρισαν με τη μητέρα μου και απέκτησε την Ειρήνη, η οποία είναι 25 ετών. Ο αδερφός μου, ο Ερρίκος που είναι 15 χρονών, είναι από τον δεύτερο γάμο της μαμάς μου. Είμαστε πολύ αγαπημένοι οι τρεις μας.

Μου αρέσει να βρισκόμαστε όλοι μαζί, να είμαστε ενωμένοι σαν οικογένεια. Όποτε μπορώ, επιδιώκω να βλεπόμαστε με τα αδέρφια μου και πάντα ακούω τη γνώμη τους».

