Tempting Fortune: Αυτός θα είναι ο παρουσιαστής

Ετοιμάζεται ολοταχώς και θα έρθει στη νέα τηλεοπτική σεζόν το ολοκαίνουργιο project «Tempting Fortune» που απ’ ότι έχουμε δει θα γίνει talk of the town.

Το νέο ριάλιτι της Acun Medya συνδυάζει την εξερεύνηση με τη επιβίωση με ή χωρίς χρήματα ανάλογα το ρίσκο που είναι έτοιμοι να πάρουν οι 12 παίκτες που θα βρεθούν στον εξωτικό προορισμό που θα διεξαχθεί το ελληνικό παιχνίδι.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι επιβίωσης με αποστολές που θα γυρίζεται σε ένα εκπληκτικό μέρος που δεν είναι ο Άγιος Δομίνικος - το πρώτο project γυρίστηκε στην Αφρική και μάλλον προς τα εκεί θα είναι και το ελληνικό- και θα έχει για παρουσιαστή ένα πολύ μεγάλο όνομα!

Η αποκάλυψη έγινε σήμερα στο «Summer’s Cool» και θα ξαφνιάσει! Ο παρουσιαστής του «Tempting Fortune» θα είναι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης!

Και συμφωνούμε με την ομάδα της εκπομπής του ΣΚΑΙ. Τι ωραία επιλογή! Ανυπομονούμε!

