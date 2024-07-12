Η Συνατσάκη έδειξε το σπίτι και οι followers νόμιζαν πως μπήκαν κλέφτες!

Όπως προφανώς γέλασε και η Μαίρη Συνατσάκη που επιστρέφοντας στο σπίτι της μετά από διάφορες εξωτερικές δουλειές βρήκε την κορούλα της, Ολίβια να έχει ανακαλύψει τα κουτιά με τα παπούτσια της και να τα δοκιμάζει χωρίς τέλος.

Και δεν ήταν και η πρώτη φορά. Μόλις πριν από λίγες ημέρες η νονά Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε βγάλει μια ανάλογη φωτογραφία με την μικρή να τσεκάρει κάτι πέδιλα της μητέρας της. Αρχίσαμε.... Το έγραψε κι η Ντορέττα, η κολλητή και μάνα Μαίρη δεν ήθελε να το πιστέψει αλλά μετά τα χθεσινά δεν είχε άλλη επιλογή.

