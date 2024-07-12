Μαυρίκιος και Ιλάειρα: Επική επιστροφή στο σπίτι με το μωρό!

Εξιτήριο πήρε χθες από το μαιευτήριο η Ιλάειρα Ζήση και μαζί με τον σύζυγό της Μαυρίκιο Μαυρικίου και τη νεογέννητη κορούλα τους επέστρεψαν στο σπίτι τους για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Κι αν νομίζατε πως ο στολισμός του δωματίου στην κλινική ήταν λίγο υπερβολικός περιμένετε να δείτε πώς υποδέχτηκαν οι παππούδες το ζευγάρι με το μωρό στο σπίτι τους! Χιλιάδες μπαλόνια και λουλούδια παντού! Αλλά όταν λέμε παντού το εννοούμε.

