Johnny Cash: Γίνεται ο πρώτος μουσικός με άγαλμα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ

Τα αποκαλυπτήρια αγάλματος του Τζόνι Κας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον πραγματοποιήθηκαν χθες με μομοθέτες και μέλη της οικογένειας του αείμνηστου τραγουδιστή να μιλούν για την κληρονομιά του.

Ο Τζόνι Κας έγινε ο πρώτος μουσικός που τιμήθηκε με την τοποθέτηση αγάλματός του στην αίθουσα με τα γλυπτά αφιερωμένα σε επιφανείς Αμερικανούς του Καπιτωλίου των ΗΠΑ.

Από τη μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ακούστηκε η επιτυχία του «I Walk the Line» στην τελετή διάρκειας μιας ώρας.

Η Ροζάν Κας, κόρη του Τζόνι Κας, είπε ότι ο πατέρας της -γεννημένος στο Άρκανσο- «πέτυχε το απόλυτο αμερικανικό όνειρο» με το άγαλμά του να τοποθετείται δίπλα σε ιστορικές προσωπικότητες, όπως της ακτιβίστριας για τα πολιτικά δικαιώματα Ντέιζι Μπέιτς, η οποία αγωνίστηκε για την άρση του διαχωρισμού στη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία.

«Τι αξιοσημείωτη μέρα. Στα πιο τρελά μου όνειρα, δεν μπορούσα να φανταστώ» τόνισε η Ροζάν Κας και αναφέρθηκε στον πατέρα της και την αδελφή του, Τζόαν που παρευρέθηκαν στην τελετή αποκαλυπτηρίων του αγάλματος.

«Η τελευταία επιζήσασα της αρχικής οικογένειας Κας από την πόλη Ντιάζ του Άρκανσο» είπε η Ροζάν Κας αναφερόμενη στη θεία της. «Έχει χάσει την όρασή της και ρώτησε αν μπορούσε να αγγίξει το άγαλμα για να νιώσει πως είναι. Και το έκανε» πρόσθεσε.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν την περηφάνια μας που βλέπουμε τον πατέρα μου να έχει ένα τέτοιο μοναδικό προνόμιο: τον πρώτο μουσικό στην ιστορία που συμπεριλήφθηκε στη συλλογή της αίθουσας γλυπτών» επισήμανε.

Ο Τζόνι Κας στο άγαλμα, το οποίο φιλοτέχνησε ο Κέβιν Κρέσε, απεικονίζεται να κρατά μια Βίβλο και να έχει περασμένη μια κιθάρα στον ώμο. Η επιγραφή του αγάλματος αναφέρει: «τραγουδιστής, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης και ανθρωπιστής».

«Αυτός ο άνθρωπος ήταν μια ζωντανή ιστορία λύτρωσης. Βρέθηκε αντιμέτωπος με το σκοτάδι και το συνάντησε με αγάπη» είπε η Ροζάν Κας. «Ήταν παθιασμένος στο έργο του για τα δικαιώματα των κρατουμένων, τα δικαιώματα των ιθαγενών Αμερικανών, για τα φτωχά παιδιά και για όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και των οποίων οι προοπτικές ήταν αμυδρές» υπογράμμισε.

Ο καλλιτέχνης της κάντρι μουσικής Τζόνι Κας, ο οποίος πέθανε το 2003, συνέθεσε περισσότερα από 600 τραγούδια στη διάρκεια της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών, όπως το Folsom Prison Blues, Don't Take Your Guns to Town και I Walk the Line. Κατά τη διάρκεια της 45χρονης καριέρας του ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός κυκλοφόρησε περισσότερα από 70 άλμπουμ και κέρδισε 11 βραβεία Grammy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.