Η Ευτυχία και ο Χρήστος συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους στην κουζίνα της Μαμάς και έρχονται για τέταρτη φορά να συναντήσουν τον Μάρκο και να ακούσουν την κριτική του Έκτορα. Απέναντί τους βρίσκουν δύο καλές φίλες, την Έλενα και την Άντζυ.

Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την επιτυχία του ερωτευμένου ζευγαριού από την Πάτρα, της Ευτυχίας και του Χρήστου. Την τέταρτη συνεχόμενη φορά, η συνταγή είναι «Αρνίσια κεφτεδάκια με πουρέ πατάτας και σος γιαουρτιού» και ο στόχος ένας: η νίκη. Τα υλικά είναι πολλά, οι παρασκευές δύσκολες και ο Χρήστος ακολουθεί τον δικό του ρυθμό. Έτσι, τα decibel, από τη μεριά της Ευτυχίας, ανεβαίνουν συνεχώς, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της συνταγής Θα καταφέρουν να φτάσουν με αυτή την προσπάθεια στα 4.000 ευρώ;

Η Άντζυ έρχεται από την Άρτα και η Έλενα από την Κομοτηνή. Παρά την απόσταση μεταξύ τους, η φιλία τους είναι πολύ δυνατή. Είναι και οι δύο κομμώτριες και έχουν εκρηκτικό ταμπεραμέντο. Η Έλενα με τα μαγικά χέρια της και τις οδηγίες της φίλης της, μπαίνει στην κουζίνα και μαγειρεύει «Μπούτια και φτερούγες κοτόπουλου με καυτερή σος και λαχανικά».

Τα πράγματα όμως δεν θα πάνε όπως τα είχε υπολογίσει η Άντζυ και η προσπάθειά τους κινδυνεύει να πέσει στο κενό.

Ο Έκτορας μένει απογοητευμένος και από τα δύο πιάτα, όμως πρέπει να αποφασίσει σε ποιο θα δώσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου.

