Οι διαφάνειες αποτελούν το βασικό θέμα του σημερινού επεισοδίου στο My Style Rocks. Πότε ένα ύφασμα θεωρείται διαφανές; Σε τι αναλογία πρέπει να υπάρχει σε μία εμφάνιση και πώς μπορεί να συνδυαστεί; Δύσκολη η εξίσωση για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.

Οι άσσοι που μπήκαν εχθές γέννησαν ερωτήματα στο μυαλό της νέας διαγωνιζόμενης. Σήμερα η Σύλια προσπαθεί να βρει τις απαντήσεις συζητώντας με τις υπόλοιπες fashionistas.

Δείτε το τρέιλερ:

Περνώντας στην πασαρέλα, η συμπάθεια που έχουν προς το πρόσωπό της τα υπόλοιπα κορίτσια φαίνεται και στη βαθμολογία που παίρνει. Αυτό όμως προβληματίζει την κριτική επιτροπή…

Η στρατηγική στις βαθμολογίες έχει κάνει την εμφάνισή της ήδη από τη δεύτερη διαγωνιστική εβδομάδα. Ποιες διαγωνιζόμενες όμως θα τολμήσουν να το παραδεχτούν;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

