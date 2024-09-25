Ιδιαίτερα εκνευρισμένος ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της εκπομπής «Το Πρωινό» για κάποια σχόλια που διάβασε κάτω από άρθρα για την καταστροφή μέρους του σπιτιού του από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί όταν έγινε έκρηξη στον πίνακα του πάνω ορόφου της κατοικίας του.

Αλλά όχι μόνο από αυτό. Ο παρουσιαστής ξέσπασε και για ρεπορτάζ που αναφέρονται στη lifestyle πλευρά, του ποιός ήταν ή δεν ήταν μαζί του στο σπίτι την ώρα της φωτιάς.

