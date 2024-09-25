Ιδιαίτερα εκνευρισμένος ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της εκπομπής «Το Πρωινό» για κάποια σχόλια που διάβασε κάτω από άρθρα για την καταστροφή μέρους του σπιτιού του από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί όταν έγινε έκρηξη στον πίνακα του πάνω ορόφου της κατοικίας του.
Αλλά όχι μόνο από αυτό. Ο παρουσιαστής ξέσπασε και για ρεπορτάζ που αναφέρονται στη lifestyle πλευρά, του ποιός ήταν ή δεν ήταν μαζί του στο σπίτι την ώρα της φωτιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr
- My Style Rocks με την Κατερίνα Καραβάτου: Οι διαφάνειες βασικό θέμα του σημερινού επεισοδίου - Δείτε το τρέιλερ και φωτογραφίες
- «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Η έλλειψη υλικών δημιουργεί προβλήματα- Σήμερα στις 15.00 στον ΣΚΑΪ- Δείτε το trailer
- «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974» με τον Αλέξη Παπαχελά – Πρεμιέρα τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.