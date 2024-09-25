Λογαριασμός
Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας για κάποια σχόλια για τη φωτιά στο σπίτι του: «Αν εσείς είστε διεστραμμένοι, εγώ δεν είμαι»

Την καλή και την κακή πλευρά των ανθρώπων είδε ταυτόχρονα ο Γιώργος Λιάγκας μετά την χθεσινή του αποκάλυψη για τη φωτιά στο σπίτι του

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της εκπομπής «Το Πρωινό» για κάποια σχόλια που διάβασε κάτω από άρθρα για την καταστροφή μέρους του σπιτιού του από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί όταν έγινε έκρηξη στον πίνακα του πάνω ορόφου της κατοικίας του.

Αλλά όχι μόνο από αυτό. Ο παρουσιαστής ξέσπασε και για ρεπορτάζ που αναφέρονται στη lifestyle πλευρά, του ποιός ήταν ή δεν ήταν μαζί του στο σπίτι την ώρα της φωτιάς.

Γιώργος Λιάγκας Φωτιά σπίτι Το Πρωινό
