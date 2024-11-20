Javier Bardem: Θα τον δούμε στη σειρά «Cape Fear» των Martin Scorsese και Steven Spielberg

Το Apple TV+, έδωσε το «πράσινο φως» για την νέα φιλόδοξη σειρά «Cape Fear» με τους θρυλικούς Μάρτιν Σκορσέζε και Στίβεν Σπίλμπεργκ να συνεργάζονται ως εκτελεστικοί παραγωγοί. O πολυβραβευμένος σταρ, Χαβιέ Μπαρδέμ, θα υποδυθεί τον κεντρικό ήρωα και θα συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός.

Το «Cape Fear» βασίζεται στο μυθιστόρημα του Τζον Ντ. ΜακΝτόναλντ, «The Executioners», που ενέπνευσε τόσο την ταινία του 1962 σε σκηνοθεσία Τζέι Λι Τόμπσον από storyboards του εμβληματικού Άλφρεντ Χίτσκοκ όσο και το ριμέικ του 1991 σε σκηνοθεσία Σκορσέζε και παραγωγή Σπίλμπεργκ.

Apple TV+ has given a series order to an adaptation of “Cape Fear,” with Javier Bardem set for one of the lead roles.



Nick Antosca will serve as writer, executive producer, and showrunner. Steven Spielberg and Martin Scorsese will also executive produce. https://t.co/cHWKB5hFhq pic.twitter.com/Yq5Gufn06o — Variety (@Variety) November 18, 2024

Δημιουργός της νέας σειράς που περιγράφεται ως «ένα σύγχρονο και έντονο θρίλερ που εξετάζει την αμερικανική εμμονή με το αληθινό έγκλημα στον 21ο αιώνα» είναι ο Νικ Αντόσκα, ο οποίος θα βρίσκεται επίσης στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Μια καταιγίδα πέφτει πάνω στο ευτυχισμένο ζευγάρι δικηγόρων Amanda και τον Steve Bowden όταν ο Max Cady(Μπαρδέμ), ένας διαβόητος δολοφόνος από το παρελθόν τους, βγαίνει από τη φυλακή».

Η σειρά των 10 επεισοδίων προέρχεται από τη UCP της Universal Studio Group και την Amblin Television, ενώ η Universal Pictures συμμετείχε στην παραγωγή των ταινιών. Ο Μπαρδέμ θα πρωταγωνιστήσει επίσης και στην πολυαναμενόμενη παραγωγή της Apple Original Films «F1» στο πλευρό του Μπραντ Πιτ.

