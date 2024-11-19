Λογαριασμός
Survivor: Τρελαμένη η Βίκυ με τον Νίνο - «Με άριστα το 10, όλο το πακέτο, 10!» - Δείτε βίντεο

Η Βίκυ ''ξεδιπλώνεται'' και αποκαλύπτει τα συναισθήματά της για τον Νίνο, σε μία γυναικεία συζήτηση που έκανε με την Μαρία στη ζούγκλα

Survivor: Τρελαμένη η Βίκυ με τον Νίνο - «Με άριστα το 10, όλο το πακέτο, 10!»

Παρότι το κυρίαρχο αίσθημα των παικτών στο Survivor είναι η πείνα και ο έρωτας είναι στο... πρόγραμμα.

Η Βίκυ ''ξεδιπλώνεται'' και αποκαλύπτει τα συναισθήματά της για τον Νίνο, σε μία γυναικεία συζήτηση που έκανε με τη Μαρία στη ζούγκλα. Είπε χαρακτηριστικά: «Τώρα είμαι στα καλύτερά μου, έχουμε δεθεί πάρα πολύ». «Ο Νίνο όταν ήταν στην άλλη ομάδα παρουσιαζόταν πολύ διαφορετικός, τελικά είναι πολύ δίκαιος».

«Με άριστα το 10, όλο το πακέτο, 10!». Η Βίκυ δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της αφού τα μάτια της... λάμπουν!

Πηγή: skai.gr

