Ο Χαβιέ Μπαρδέμ είναι, ομολογουμένως, ένας όμορφος άνδρας. Ο 55χρονος ηθοποιός φωτογραφήθηκε από τη σύζυγό του, Penelope Cruz, και σε συνέντευξή του στο «The Gentleman's Journal» μίλησε για τον έρωτά τους και την πρώτη τους γνωριμία.

Ο Javier και η Penelope άρχισαν να βγαίνουν το 2008, ενώ δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν. Αναφέροντας λεπτομερώς την πρώτη τους συνάντηση, ο ηθοποιός είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Ήταν 17 ετών και εγώ 22. Ήταν η πρώτη της ταινία, μια από τις πρώτες μου ταινίες. Κατά τη δοκιμή κάποιων ρούχων κοιταχτήκαμε και υποθέτω ότι κάτι συνέβη. Κάτι που δεν έχει καμία εξήγηση και ξεπερνά τη λογική».

Ο ερωτευμένος Javier Bardem ανέφερε ότι ενώ δεν υπήρχε κανένα ειδύλλιο μεταξύ τους εκείνη την εποχή, επανασυνδέθηκαν 17 χρόνια αργότερα για το «Vicky Cristina Barcelona», το οποίο χάρισε στην Penelope το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι το συναίσθημα ήταν ακόμα ζωντανό. Πολύ ζωντανό. Έτυχε να είμαστε και οι δύο ελεύθεροι εκείνη την περίοδο, οπότε φυσικά συνέβη αυτό που έπρεπε να συμβεί. Επίσης, έπαιξε ρόλο ότι γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον πριν από όλο αυτό τον θόρυβο, πριν από την επιτυχία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να βασίζεσαι σε κάποιον, επειδή τον ξέρεις πραγματικά και σε ξέρει πραγματικά. Εσύ με βλέπεις, εγώ σε βλέπω. Αυτό είναι σημαντικό», είπε με νόημα ο ηθοποιός.

Ο Javier και η Penelope μοιράζονται δύο παιδιά, τον 13χρονο Leo και την 11χρονη Luna. Ο ίδιος στη συνέντευξή του παραδέχτηκε ότι έχει μάθει να αποδέχεται τα ελαττώματά του όταν πρόκειται για την πατρότητα. «Έχω ελαττώματα και πράγματα που πρέπει να διορθώσω. Αλλά το να μπορείς να εκπαιδεύσεις κάποιον είναι η πιο σημαντική ευθύνη. Καθοδηγείς κάποιον, βοηθάς στη διαμόρφωσή του και πώς μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου; Αν δεν αξιολογήσεις πραγματικά ποιος είσαι ως άνθρωπος; Ποιος είσαι εσύ; Και τι έχεις πετύχει; Ποια είναι τα ελαττώματά μας; Ποιες είναι οι αρετές μας;», αναρωτήθηκε ο ηθοποιός.

Ο Javier Bardem πρωταγωνίστησε πρόσφατα στη σειρά του Netflix, «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story», η οποία επικεντρώνεται στο πώς οι γιοι -Lyle και Erik- δολοφόνησαν τους γονείς τους.

Τον περασμένο μήνα, ο Χαβιέ απέτισε έναν γλυκό φόρο τιμής στη σύζυγό του καθώς παρευρίσκονταν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν. Κατά τη διάρκεια του ισπανικού γκαλά, ο Bardem -εμφανώς συγκινημένος- αφιέρωσε το βραβείο στην Penelope Cruz και στην οικογένειά του.

«Και σε μια γυναίκα που αγαπώ και με την οποία μοιράστηκα μια ζωή, θέλω να σε ευχαριστήσω. Νιώθω ευγνωμοσύνη γι’ αυτό που είσαι. Για το πώς μπορείς να είσαι υπεύθυνη για τη ζωή, τη ζωή των παιδιών σου, τη ζωή της οικογένειάς σου, της μητέρας σου, των φίλων σου, τη ζωή των άλλων, των πολλών ανθρώπων που δεν γνωρίζεις, για τους οποίους υποφέρεις και φροντίζεις και αναμφίβολα τη ζωή αυτού του κυρίου που είναι εδώ, που σε αγαπά και σε ευχαριστεί πολύ γι' αυτό». Ο Javier Bardem δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τα δυο τους παιδιά του για τη στήριξή τους.

Πηγή: skai.gr

