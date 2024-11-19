Ρίντλεϊ Σκοτ: Διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ντένζελ Ουάσινγκτον για «ομοφυλοφιλικό φιλί» στο Gladiator 2

Το ξέσπασμα του Βρετανού σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ, προκάλεσε ο ισχυρισμός του Ντένζελ Ουάσιγκτον ότι ένα «ομοφυλοφιλικό φιλί του» κόπηκε από την ταινία Gladiator 2.



«Μα… ες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο 87χρονος Σκοτ, που είναι γνωστό ότι δεν μασά τα λόγια του.



Ο Ουάσινγκτον, ο οποίος υποδύεται τον Macrinus στο σίκουελ της υπερπαραγωγής του 2000, είπε στο Gayety ότι φίλησε έναν άντρα συμπρωταγωνιστή του με τη σκηνή να έχει κοπεί από το φιλμ.

«Στην πραγματικότητα φίλησα έναν άντρα στην ταινία, αλλά το έβγαλαν. Το έκοψαν. Νομίζω ότι ήταν… κότες».



«Φίλησα έναν άντρα καλά στα χείλη και αυτοί, υποθέτω ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό ακόμα», πρόσθεσε, πριν αστειευτεί ότι στην ταινία «σκότωσε τον συμπρωταγωνιστή του περίπου πέντε λεπτά αργότερα», περιγράφοντάς το ως «φιλί του θανάτου».



Αλλά στην πρόσφατη πρεμιέρα της ταινίας στο Χόλιγουντ, ο Σκοτ είπε στο Variety: «Όχι, αυτό είναι μ… ες. Δεν το έκαναν ποτέ (φιλήθηκαν στα γυρίσματα). Αντιδρούσαν στη στιγμή - δεν συνέβη».



Έκτοτε, ο Ουάσιγκτον υπαναχώρησε από τα λεγόμενά του λέγοντας: «Πραγματικά πολύ κακό για το τίποτα... Το κάνουν θέμα. Τον φίλησα στα χέρια του, του άγγιξα τα χείλη και τον σκότωσα».

To Gladiator 2 προβάλλεται αυτές τις ημέρες και στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Πηγή: skai.gr

