Θοδωρής Αθερίδης: Μιλάει πρώτη φορά για το εγκεφαλικό που υπέστη

Tο πέρασε όρθιος το εγκεφαλικό πριν μερικά χρόνια και στην κυριολεξία πάνω στη σκηνή και μάλλον είχε Άγιο ο Θοδωρής Αθερίδης έτσι όπως τα διηγήθηκε ο ίδιος στην εκπομπή «Στούντιο 4» όπου βρέθηκε με αφορμή τη σειρά «Δίχτυ» της ΕΡΤ στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η συζήτηση ξεκίνησε με το πώς διαχειρίστηκε τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας του με τον ίδιον να δηλώνει: «Δεν στεναχωρέθηκα για τον θάνατο της μητέρας μου, ήταν περιτριγυρισμένη από πολλή αγάπη».

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.