Θοδωρής Αθερίδης: Μιλάει πρώτη φορά για το εγκεφαλικό που υπέστη

Μέχρι τώρα σιωπούσε για να μην στενοχωρηθεί η μητέρα του

Tο πέρασε όρθιος το εγκεφαλικό πριν μερικά χρόνια και στην κυριολεξία πάνω στη σκηνή και μάλλον είχε Άγιο ο Θοδωρής Αθερίδης έτσι όπως τα διηγήθηκε ο ίδιος στην εκπομπή «Στούντιο 4» όπου βρέθηκε με αφορμή τη σειρά «Δίχτυ» της ΕΡΤ στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η συζήτηση ξεκίνησε με το πώς διαχειρίστηκε τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας του με τον ίδιον να δηλώνει: «Δεν στεναχωρέθηκα για τον θάνατο της μητέρας μου, ήταν περιτριγυρισμένη από πολλή αγάπη».

