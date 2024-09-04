Αλέξανδρος Παρθένης: Ο παραμυθένιος γάμος του στη Μονεμβασιά με την Βιβή Κωστοπούλου (φωτο-βίντεο)

Mετά από 8 χρόνια σχέση ο Αλέξανδρος Παρθένης και η Βιβή Κωστοπούλου γνωστή αρχιτέκτονας παντρεύτηκαν το Σάββατο στη Μονεμβασιά. Την είδηση του γάμου τους δημοσιοποίησαν οι ίδιοι με δύο τρυφερές φωτογραφίες μετά την τελετή.

Όμως η νύφη δημοσιοποίησε και ένα βίντεο από όλη την προετοιμασία της, την άφιξή της στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον γιο της, την έξοδό τους ως παντρεμένο ζευγάρι αλλά και το γλέντι που ακολούθησε με τους δυο τους να χορεύουν αγκαλιασμένοι με τα δύο παιδιά της τρισευτυχισμένοι.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.