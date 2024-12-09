Iron Maiden: Ο Simon Dawson θα είναι ο νέος ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος

Οι Iron Maiden ανακοίνωσαν νέο ντράμερ μετά την πρόσφατη αποχώρηση του μακροχρόνιου μέλους τους Νίκο ΜακΜπρέιν. Ο ντράμερ εντάχθηκε στο θρυλικό μέταλ συγκρότημα το 1982, αντικαθιστώντας τον Κλάιβ Μπαρ και έχει παίξει σε όλα τα άλμπουμ τους από το «Piece Of Mind» του 1983. Ωστόσο, υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, τον Ιανουάριο του 2023 που τον άφησε εν μέρει παράλυτο στη δεξιά πλευρά από τον ώμο και κάτω.

Καθώς η παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος «The Future Past» πλησιάζει στο τέλος της, ο ΜακΜπρέιν επιβεβαίωσε ότι η συναυλία στο Σάο Πάολο στις 7 Δεκεμβρίου ήταν η τελευταία του με το συγκρότημα και ότι αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω από τον τρόπο ζωής που ακολουθούσε έως τώρα.

«Μετά από πολλή σκέψη, με θλίψη και χαρά, ανακοινώνω την απόφασή μου να κάνω ένα βήμα πίσω από την καθημερινότητα των εκτεταμένων περιοδειών. Σήμερα, Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, στο Σάο Πάολο θα είναι η τελευταία μου συναυλία με τους Iron Maiden. Εύχομαι στη μπάντα πολύ καλή επιτυχία στο μέλλον» εξήγησε.

Ο ΜακΜπρέιν πρόσθεσε στην αρχική του ανακοίνωση: «Τι να πω; Οι περιοδείες με τους Maiden τα τελευταία 42 χρόνια ήταν ένα απίστευτο ταξίδι! Αφοσιωμένοι θαυμαστές μου, κάνατε τα πάντα αξιόλογα και σας αγαπώ!».

«Κοιτάζω το μέλλον με πολύ ενθουσιασμό και μεγάλη ελπίδα!» κατέληξε. «Θα σας δω σύντομα, ο Θεός να σας ευλογεί όλους και, φυσικά, "Up the Irons!"».

Ο μάνατζερ των Iron Maiden, Ροντ Σμόλγουντ έγραψε σε δήλωση εκ μέρους του συγκροτήματος: «Νίκο, Και όλοι σε αγαπάμε επίσης!! Ευχαριστώ που ήσουν μια ακατανίκητη δύναμη πίσω από το drum kit για τους Maiden για 42 χρόνια και φίλος μου για ακόμα περισσότερα. Μιλάω εξ ονόματος όλης της μπάντας όταν λέω ότι θα μας λείψεις πάρα πολύ!».

Τώρα, το heavy metal συγκρότημα αποκάλυψε τη νεότερη προσθήκη στη σύνθεσή του: τον Σάιμον Ντόσον, ο οποίος είναι ντράμερ στους British Lion, το hard rock project του ιδρυτή των Iron Maiden, Στιβ Χάρις.

An Announcement from Iron Maiden



As The Future Past Tour concludes after 81 shows to over 1.4 million fans, from Ljubljana to the Coachella Valley and from Western Australia to Sao Paulo, Iron Maiden are delighted to announce that stepping in behind the kit for 2025 is a name… pic.twitter.com/p3R0YZNpNn — Iron Maiden (@IronMaiden) December 8, 2024

Ο Ντόσον εντάχθηκε για πρώτη φορά στο συγκρότημα, καθώς εδραιώθηκε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του σόλο άλμπουμ του Στιβ Χάρις το 2012 με τον τίτλο επίσης «British Lion». Έπαιξε σε τρία τραγούδια σε αυτό ο άλμπουμ και συμμετείχε ως μέλος του συγκροτήματος στο άλμπουμ του 2020 «The Burning». Θα συμμετάσχει στους Maiden στην περιοδεία τους «Run For Your Lives» το 2025, η οποία ξεκινά στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας στις 27 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

