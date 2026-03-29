Η Χαν Κανγκ κέρδισε το βραβείο μυθοπλασίας του Εθνικού Κύκλου Κριτικών Βιβλίου των ΗΠΑ (NBCC) με το έργο της «We Do Not Part» ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ανάμεσα στις πιο σημαντικές φωνές της λογοτεχνίας μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2024.

Η διάσημη Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας ανακηρύχθηκε νικήτρια του αναγνωρισμένου αμερικανικού λογοτεχνικού βραβείου για το μυθιστόρημα του 2021 που εκδόθηκε σε αγγλική μετάφραση το 2024, στην ετήσια τελετή απονομής βραβείων του NBCC που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη.

Η Χέδερ Σκοτ Πάρτινγκτον, πρόεδρος της επιτροπής μυθοπλασίας του NBCC είπε ότι στο έργο της η Χαν Κανγκ είναι αποδίδει διακριτικά την περιγραφή του τραύματος μετά τη σφαγή του Τζέτζου. Είναι ένας στοχασμός για τη δημιουργία και την αλήθεια εν μέσω απώλειας, πρόσθεσε.

«Σε αυτό το βιβλίο, υπάρχουν εκείνοι που έχουν αποφασίσει να μην αποχαιρετήσουν. Αντί για έναν αδύνατο αποχαιρετισμό, επιλέγουν να παραμείνουν σε ένα επίμονο πένθος, ανάβουν κεριά κάτω από τη θάλασσα» ανέφερε η συγγραφέας σε ομιλία της που αναγνώστηκε στην τελετή.

Το μυθιστόρημα εστιάζει στην εύθραυστη - αλλά ανθεκτική - ανθρώπινη ζωή που έχει παγιδευτεί σε ιστορικό τραύμα, απεικονίζοντας την τραγωδία της σφαγής αμάχων το 1948 στο νησί Τζέτζου της Νότιας Κορέας μέσα από τις οπτικές γωνίες τριών γυναικών. Αναφέρεται στον αντίκτυπο από τη σφαγή την περίοδο 1948-1954 στο νησί Τζέτζου όταν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ένας στους δέκα κατοίκους του νησιού σκοτώθηκε στη διάρκεια αντικομμουνιστικών εκκαθαρίσεων.

Η Χαν Κανγκ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας και έγινε η πρώτη συγγραφέας από τη Νότια Κορέα που βραβεύθηκε από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών.

