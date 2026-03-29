Κιμ Νόβακ: H Σίντνεϊ Σουίνι κάνει λάθος που με υποδύεται στο «Scandalous!»

Η ηθοποιός Κιμ Νόβακ είπε ότι η Σίντνεϊ Σουίνι κάνει «μεγάλο λάθος» που την υποδύεται στην επερχόμενη ταινία «Scandalous!», η οποία διαπραγματεύεται τη σχέση της 93χρονης πλέον, με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ.

Η Σουίνι θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Βρετανό ηθοποιό Ντέιβιντ Τζόνσον, ο οποίος θα υποδυθεί τον θρυλικό καλλιτέχνη.

Η πρωταγωνίστρια του «Vertigo», σύμφωνα με το pagesix.com, εξέφρασε την αναησυχία ότι το έργο θα επικεντρωθεί υπερβολικά στη σεξουαλική σχέση που είχε με τον Ντέιβις Τζούνιορ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 64 ετών το 1990. Η Νόβακ και ο Ντέιβις Τζούνιορ είχαν σχέση το 1957.

Ο συμπρωταγωνιστής της Σουίνι στο «Euphoria», Κόλμαν Ντομίνγκο, πρόκειται να σκηνοθετήσει την ταινία «Scandalous!», τα γυρίσματα της οποίας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη.

Πηγή: skai.gr

