Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση πλέον με τα αγριογούρουνα στα Ιωάννινα

Εμφανίζονται όλο και συχνότερα, όχι μόνο σε αγροτικές περιοχές, αλλά και σε κατοικημένες

Προκαλούν ακόμα και θανατηφόρα τροχαία

Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση πλέον με τα αγριογούρουνα στα Ιωάννινα. Εμφανίζονται όλο και συχνότερα, όχι μόνο σε αγροτικές περιοχές, αλλά και σε κατοικημένες. Τα άγρια ζώα προκαλούν μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες. Και δεν μένουν εκεί.

Κινούνται ανεξέλεγκτα στους δρόμους προκαλώντας τροχαία. Είναι σοκαριστικό ότι ένας άνθρωπος, οδηγός μηχανής, έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση που είχε με αγριογούρουνο. Τι είπαν οι ντόπιοι για την κατάσταση που επικρατεί στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

