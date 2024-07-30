Η Ιωάννα Τούνη -μετά από χρόνια- έκανε κάμπινγκ στην Αχαΐα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τον γιο τους, Πάρη, όμως δεν ήταν τόσο εύκολο όσο πίστευε... Για την ακρίβεια, μάλλον, τα βρήκε σκούρα.

Η γνωστή influencer επιστρέφοντας στο σπίτι της ανέφερε: «Μόλις βγήκα από το μπάνιο. Τι ευωδία, τι απόλαυση Θεούλη μου! Εντάξει, τώρα είμαι πεντακάθαρη, super ενυδατωμένη. Μυρίζω γιασεμιά και λεβάντες και φυσικά πήγα τουαλέτα σπίτι μου. Εντάξει, πολύ κακό αυτό με την τουαλέτα. Ναι, ήταν κανονικό κάμπινγκ, δηλαδή αν ήθελες να ουρήσεις, πήγαινες προς νερού σου σε κάποιο θάμνο, έσκαβες τον λάκκο σου κλπ…».

Σε άλλο story στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Πίσω στο σπίτι και το πόσο ήθελα να κάνω ένα μπάνιο να μοσχομυρίσω, να βάλω τις κρέμες μου και να @@@@@ στην τουαλέτα μου δεν περιγράφεται…».

Πηγή: skai.gr

