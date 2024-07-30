Έγκυος η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και περιμένει αγόρι

Μεγάλες χαρές για την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου που ανακοίνωσε μέσω ενός post στο Instagram της οτι σε λίγο καιρό θα κρατάει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.

Η Ευρυδίκη, από τα Κουφονήσια όπου βρίσκεται για τις καλοκαιρινές της διακοπές, «ανέβασε» αυτό το post με αρκετές φωτογραφίες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, αλλά και έναν υπέρηχο του μωρού.

