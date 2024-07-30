Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βαθιά θλίψη για τον Νίκο Μουτσινά - Η απώλειά του

«Ήσουν η μεγαλύτερή μου σχέση, η πιο αληθινή»

Βαθιά θλίψη για τον Νίκο Μουτσινά. Η απώλειά του

Μια μεγάλη απώλεια για τον ίδιον βιώνει ο Νίκος Μουτσινάς. Ο παρουσιαστής και ηθοποιός έχασε τον πιστό του φίλο, τον Άντυ, Αντούλη όπως τον φώναζε χαϊδευτικά ο ίδιος.

Ο γλυκός σκυλάκος ήταν για εκείνον πολύτιμο μέλος της οικογένειάς του, παρέα και φίλος και ο χαμός του έχει βυθίσει στη θλίψη τον Νίκο Μουτσινά που έχει μεγάλη αδυναμία στα ζώα του.

«Αντούλη…. σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές μας... Ήσουν η μεγαλύτερη μου σχέση, η πιο αληθινή, η πιο υπομονετική, η πιο σημαντική (κι ας μην το καταλάβαινα). Ήσουν το καλύτερο σκυλί.. μου λείπεις πολύ... Σ αγαπάω... Εις το επανιδείν» έγραψε σε ένα συγκινητικό ποστ στο Instagram, με στιγμές από όταν ο Αντούλης ήταν ακόμα κουτάβι ως και πρόσφατες φωτογραφίες και βίντεο.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Μουτσινάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark