Βαθιά θλίψη για τον Νίκο Μουτσινά. Η απώλειά του

Μια μεγάλη απώλεια για τον ίδιον βιώνει ο Νίκος Μουτσινάς. Ο παρουσιαστής και ηθοποιός έχασε τον πιστό του φίλο, τον Άντυ, Αντούλη όπως τον φώναζε χαϊδευτικά ο ίδιος.

Ο γλυκός σκυλάκος ήταν για εκείνον πολύτιμο μέλος της οικογένειάς του, παρέα και φίλος και ο χαμός του έχει βυθίσει στη θλίψη τον Νίκο Μουτσινά που έχει μεγάλη αδυναμία στα ζώα του.

«Αντούλη…. σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές μας... Ήσουν η μεγαλύτερη μου σχέση, η πιο αληθινή, η πιο υπομονετική, η πιο σημαντική (κι ας μην το καταλάβαινα). Ήσουν το καλύτερο σκυλί.. μου λείπεις πολύ... Σ αγαπάω... Εις το επανιδείν» έγραψε σε ένα συγκινητικό ποστ στο Instagram, με στιγμές από όταν ο Αντούλης ήταν ακόμα κουτάβι ως και πρόσφατες φωτογραφίες και βίντεο.

