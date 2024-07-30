Κι εμείς στη θέση της την ίδια απόγνωση θα νιώθαμε. Εκτός του ότι όπως κι εκείνη φυσικά δεν θα γνωρίζαμε τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο Anime που ήθελαν διακαώς οι δύο γιοι της να πάνε στο καφέ που είναι αφιερωμένο στη σειρά.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Με μια σειρά βίντεο χθες η Σίσσυ Χρηστίδου σε...απελπισία μοιράστηκε με τους followers της οτι χρειάστηκε να περιμένει με τα παιδιά της μία ολόκληρη ώρα αναμονή για να καταφέρουν να μπουν στο One Piece Cafe στο Las Vegas.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.