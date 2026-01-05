Η Τσέλσι Χάντλερ τίμησε τη Νταϊάν Κίτον με το χαρακτηριστικό της στιλ

Η Τσέλσι Χάντλερ (Chelsea Handler) βρήκε τον δικό της τρόπο να τιμήσει την Νταϊάν Κίτον (Diane Keaton).

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής παρουσίασης των Critics Choice Awards στο Barker Hangar της Σάντα Μόνικα, η κωμικός και παρουσιάστρια απέδωσε φόρο τιμής στην θρυλική πρωταγωνίστρια του «Annie Hall», η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, από πνευμονία.

Η Χάντλερ ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα σμόκιν με άσπρο πουκάμισο και μαύρη γραβάτα, μια εμφάνιση που παρέπεμπε άμεσα στο εμβληματικό ανδρόγυνο στιλ για το οποίο ήταν γνωστή η πολυβραβευμένη ηθοποιός, όπως αναφέρει το Ε! Νews.

Η Ντάιαν Κίτον χαιρετά το κοινό σε εκδήλωση στο Χόλιγουντ.

«Αυτή η εμφάνιση είναι ο δικός μου φόρος τιμής στην Νταϊάν Κίτον, άλλη μια προσωπικότητα που πιστεύω ότι πρέπει να θυμόμαστε απόψε», δήλωσε επί σκηνής.

Η παρουσιάστρια, η οποία νωρίτερα στη τελετή είχε τιμήσει και τη μνήμη του αείμνηστου Ρομπ Ρέινερ (Rob Reiner), ανέφερε ότι η Νταϊάν «πρόσφερε σπουδαία πράγματα σε όλους μας και σε όλους τους παρευρισκόμενους σε αυτή την αίθουσα».

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω λοιπόν ότι είναι θετικό να θυμόμαστε όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Ας διατηρήσουμε το θετικό κλίμα».

Η μόδα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη ζωή της θρυλικής σταρ, η οποία είχε εξηγήσει στο παρελθόν την ιδιαίτερη αδυναμία της στο ασπρόμαυρο στιλ.

«Δεν θέλω να προκαλώ, θέλω όμως να ντύνομαι με βάση το προσωπικό μου γούστο», είχε δηλώσει στη Vogue το 2023.

Η ίδια είχε επισημάνει πως μια ασπρόμαυρη βάση προσφέρει απεριόριστες επιλογές. «Σε ένα ασπρόμαυρο σύνολο μπορείς να προσθέσεις τα πάντα», είχε πει, προσθέτοντας: «Μπορώ να φορέσω πολλά καπέλα ή ένα παλτό με φαρδιά ζώνη. Δεν τρελαίνομαι πολύ με τα χρώματα. Μου αρέσουν επίσης τα κοστούμια με ζιβάγκο και τα γιλέκα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.