Η Τζέσικα Μπίελ (Jessica Biel) πραγματοποίησε χθες το βράδυ μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, τραβώντας τα βλέμματα τόσο με τις ενδυματολογικές της επιλογές όσο και με τις δηλώσεις για τον σύζυγό της, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Justin Timberlake).

Η σταρ ήταν υποψήφια για την καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε μίνι σειρά ή τηλεταινία, για το ρόλο της στο «The Better Sister».

Κατά τη διάρκεια της τελετής, στο κόκκινο χαλί, η ηθοποιός ρωτήθηκε για τον ενθουσιασμό που έδειξε στις συναυλίες της παγκόσμιας περιοδείας του Τίμπερλεϊκ, όπου εθεάθη να χορεύει με πάθος ανάμεσα στο κοινό.

«Αισθάνομαι ότι είμαι μία από τις μεγαλύτερες θαυμάστριές του. Είναι εκπληκτικός στις ζωντανές εμφανίσεις του. Δεν υπάρχει κανένας άλλος σαν αυτόν - που να μπορεί να τραγουδήσει όπως αυτός. Μας δίνει τόση χαρά», είπε η Τζέσικα Μπιλ και πρόσθεσεQ «Δεν με νοιάζει αν φαίνομαι τρελή - θα χορεύω σαν τρελή για δυόμισι ώρες. Λατρεύω τη μουσική του και δεν με νοιάζει. Θα το πω απλά: τον λατρεύω, και τον αγαπώ ως καλλιτέχνη και ερμηνευτή».

Jessica Biel spoke exclusively with Justin Sylvester on the red carpet during Live From E!: #CriticsChoice Awards. https://t.co/0K351EUTbT pic.twitter.com/EIaafXhPTU — E! News (@enews) January 5, 2026

Όσον αφορά την εμφάνισή της στην τελετή απονομής, η σταρ επέλεξε μια αέρινη δημιουργία του οίκου Lanvin, με βολάν σε χρυσές και μαύρες αποχρώσεις. Το φόρεμα διέθετε βαθύ άνοιγμα στην πλάτη και διάφανες λεπτομέρειες σε όλο το μπούστο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό see-through αποτέλεσμα.

«Πιστεύω ότι αυτά τα ρούχα σε επιλέγουν κατά κάποιο τρόπο», συνέχισε η ηθοποιός στον παρουσιαστή Τζάστιν Σιλβέστερ (Justin Sylvester), στο πλαίσιο της εκπομπής LIVE from E!.

«Ήταν μία από τις επιλογές κατά τη διάρκεια της πρόβας και απλώς ένιωσα ότι ήταν η σωστή», συμπλήρωσε.

Η Τζέσικα Μπιλ και ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ παντρεύτηκαν το 2012 και έχουν αποκτήσει δύο γιους - τον 10χρονο Silas και τον 5χρονο Phineas. Πρόσφατα, η οικογένεια απέδειξε πως παραμένει αχώριστη, μετατρέποντας την παγκόσμια περιοδεία του καλλιτέχνη «Forget Tomorrow World Tour», σε μια οικογενειακή εμπειρία.

Η περιοδεία, η οποία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο μετά από έναν και πλέον χρόνο συνεχών εμφανίσεων, βρήκε την Μπιλ και τα δύο τους παιδιά στο πλευρό του σταρ, συνοδεύοντάς τον στους περισσότερους σταθμούς του ανά τον κόσμο, όπως αναφέρει το βρετανικό Hello.

Πηγή: skai.gr

